“Il popolo del sole” del Liceo Duni di Matera, in scena verso la “mondialità”

Martedì 12 dicembre 2023 e in replica mercoledì 13 dicembre 2023 alle ore 19:30 presso l’Auditorium Gervasio di Matera va in scena lo spettacolo “Il popolo del sole” organizzato dal Liceo Classico “Emanuele Duni” di Matera nell’ambito del progetto “Educazione alla Mondialità- Banco della solidarietà 2023- 24”. “Lo spettacolo -si spiega in una nota- è un’espansione naturale delle attività didattiche di approfondimento nell’ambito dell’Educazione alla mondialità, che stimola gli alunni ad una maggiore apertura verso l’altro, alla concretizzazione degli spunti culturali desunti dall’attività didattica, all’impegno e alla responsabilità personale e collettiva, secondo quanto suggeriscono le “humanae litterae”. Il titolo, “Il popolo del sole”, prende spunto dalla realtà che ci circonda e invita alla conoscenza e alla scoperta del difficile cammino verso la libertà che condanna tutte le forme di violenza e di guerra.

Lo spettacolo mette in scena le vicende di un popolo che riscopre il valore della collettività e del rapporto con l’altro per il raggiungimento del bene comune ricco di speranza nel futuro. La rappresentazione teatrale, scritta e sceneggiata dagli studenti, con il corredo di scenografie, è arricchita dalle coreografie originali e dagli arrangiamenti musicali eseguiti da coro e orchestra dal vivo. Il lavoro di preparazione ed allestimento dello spettacolo ha visto coinvolti circa 200 allievi, guidati dai docenti Ettore Camarda, Maghita Palumbo, Giovanna Quarto, Giovanni Quinto e Lorella Bruno. Il progetto ha potuto vedere la luce anche quest’anno grazie alla grande disponibilità ed al sostegno del Dirigente Scolastico, la prof.ssa Patrizia Di Franco ed al patrocinio dell’Ufficio Cultura e Patrimonio del Comune di Matera.”

