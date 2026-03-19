“Il pomodoro per la ricerca”, Asso Fruit Italia ad Angri a supporto della Fondazione Veronesi per la ricerca sui tumori infantili

Il presidente di Asso Fruit Italia, Andrea Badursi, parteciperà alla presentazione dell’iniziativa: “Il Pomodoro per la Ricerca”, in programma giovedì 20 marzo alle ore 10.00 presso la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari – Fondazione di Ricerca di Angri.

L’iniziativa promuove la ricerca scientifica e la prevenzione attraverso la valorizzazione del pomodoro, alimento simbolo della Dieta Mediterranea, sano e sostenibile anche grazie al packaging riciclabile.

“L’aggregazione rappresenta uno strumento strategico per le imprese non solo sul piano della competitività, ma anche per diffondere buoni stili di vita e sostenere iniziative orientate alla ricerca e alla cura delle malattie. L’evento rientra nelle azioni di supporto alla ricerca per i tumori in età pediatrica poste in essere dalla Fondazione Veronesi”, ha spiegato Andrea Badursi.

Oltre alle OP, l’iniziativa è supportata anche dalla Fondazione Edamus.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.