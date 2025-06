Il Poeta della Serra esce allo scoperto per proporre il “Fantabruna”

Per la Festa della Bruna 2025, il Poeta della Serra – PdS, dopo diverso tempo in cui ha deliziato la Città di Matera con i suoi versi scritti sui cestini dei rifiuti, ha deciso di cambiare passo, di manifestarsi con un invito collettivo alla poesia. Lo ha fatto con la pubblicazione di un opuscolo con 17 poesie illustrate: scegli, strappa, affiggi dove vuoi, corredato da un foglio bianco finale su cui scrivere i vostri versi. Un gesto semplice, personale, che vale anche punti al Fantabruna. Infatti, dal 27 giugno “Poesie da strazzare” è sui bus Miccolis e alla Fabbrica del Carro, in collaborazione con BusMiccolis e La Gazzetta del Mezzogiorno.

Per tutte le info sul come fare punteggio, vai su fantabruna.it. Ecco il video in cui spiega come funziona:

