Il pieno di carburante con le ‘’carte’’ della ditta di pompe funebri. Tre denunciati

Benzina o gasolio che fosse il carburante avrebbe dovuto alimentare i veicoli della ditta di onoranze funebri per la quale lavoravano. Ma quelle carte intestate per il prelievo di carburante erano state utilizzate indebitamente da tre dipendenti dell’azienda materana, presso la quale lavoravano. Da qui l’avviso di conclusione di indagini della Polizia di Stato, per conto della Procura della Repubblica, nei confronti delle persone indagate ritenute responsabili di furto aggravato e continuato in concorso e di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento. I reati si sarebbero consumati tra novembre del 2021 ed aprile del 2023, periodo durante il quale- e in base alle indagini della Squadra Mobile- i rifornimenti indebiti ammonterebbero a 3000 euri.



Rifornivano le proprie auto con i buoni carburanti della ditta: Polizia di Stato di Matera denuncia tre persone.

La Polizia di Stato ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso dalla Procura della Repubblica di Matera, nei confronti di tre materani, di 57, 31 e 24 anni, ritenuti responsabili di furto aggravato e continuato in concorso e di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento.

I tre uomini, dipendenti di un’impresa di onoranze funebri materana, tra novembre del 2021 ed aprile del 2023, avrebbero prelevato dai mezzi della ditta le carte carburante intestate alla società ed i relativi pin, per poi rifornire le proprie autovetture private. Secondo le indagini svolte dalla Squadra Mobile, avrebbero quindi profittato del rapporto di prestazione d’opera con l’impresa, procurando un danno di ingente valore, in quanto avrebbero effettuato rifornimenti indebiti per oltre € 3.000.