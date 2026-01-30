Il “piccio” del centrodestra, senza maggioranza per Toto, boccia odg a sostegno operatori spettacolo dal vivo

Il centro destra alla guida del Comune di Matera, non ha voluto prendere atto che -pur essendo riuscito (grazie a coloro che si sono esibiti in ardimentosi salti della quaglia, alla faccia di chi li aveva votati, dalla sponda opposta) a rimediare la maggioranza numerica in Consiglio comunale che non aveva ottenuto dagli elettori, ma che ciò non bastava a spadroneggiare e decidere tutto. Per cui ha ritenuto suo diritto individuare ed imporre anche il nome del presidente della massima assise, senza alcun attenzione alla specificità del ruolo di garanzia anche per le opposizioni di questa figura e che, anche per solo fair play istituzionale, andava con loro condivisa preventivamente. Dimenticando però che la norma regolamentare per questa elezione, richiedeva una maggioranza qualificata che non ha. Ed ecco che si è infilato in un cul-de-sac da cui non riesce ad uscire. Tenendo sulla graticola un proprio consigliere che forse non meritava questa triste telenovela che dura da mesi. Ed ora, cosa peggiore, facendo emergere un imbarazzante atteggiamento “piccioso” nei confronti delle opposizioni ree di non piegarsi al suo dictat. E’ lo sgradevole spettacolo offerto dai toni indispettiti degli interventi in aula degli esponenti della maggioranza durante le sedute consiliari che -con motivazioni da ragazzate di strada- boicottano (rinviando alle Commissioni) o respingono tutto ciò che viene proposto dalle opposizioni con la motivazione esplicita: voi non ci fate eleggere il presidente e noi non approviamo ciò che voi proponete, a prescindere dal merito. Accade da diverse sedute. E’ accaduto anche nella seduta di ieri. A nulla sono vale le argomentazioni pacate del neofita Luca Colucci (primo firmatario dell’odg) e di altri suoi colleghi intervenuti nella discussione. Per la cronaca, in precedenza era stato approvato un ordine del giorno della maggioranza sull’Iran, all’unanimità (quindi con il voto delle opposizioni). Ed ecco a seguire la nota diffusa dai consiglieri di opposizione in merito.

“Atto politicamente gravissimo la bocciatura dell’ODG a sostegno degli operatori culturali e dello spettacolo dal vivo”

“La bocciatura dell’Ordine del Giorno sui fondi della cultura da parte della maggioranza in Consiglio comunale rappresenta un atto politico grave e irresponsabile, che certifica una visione distorta del ruolo delle istituzioni e una preoccupante noncuranza verso il lavoro di chi produce cultura sul territorio.

L’Ordine del Giorno respinto non chiedeva nuovi finanziamenti, né avanzava proposte discrezionali: chiedeva semplicemente che venissero sbloccate risorse già dovute, legate a fondi pubblici – tra cui quelli riconducibili ai meccanismi CIPESS – che attendono solo di essere resi effettivi.

Durante il dibattito consiliare, il consigliere di maggioranza Saverio Acito ha parla di “telefonare in Regione a qualcuno per richiedere i soldi”, non capendo che l’ODG non chiedeva uno stanziamento di nuove risorse ma solo di auspicare alla Regione un intervento tempestivo in merito.

Ancora più grave è la continua sovrapposizione strumentale di piani diversi. I fondi strutturali destinati alla produzione culturale e allo spettacolo dal vivo non hanno nulla a che vedere con i 3 milioni di euro per Matera 2026, risorse straordinarie che – come è noto – sono state recuperate anche grazie a un lavoro di pressione istituzionale che lo stesso sindaco Nicoletti, poche settimane fa, auspicava apertamente, invitando persino i consiglieri di minoranza a “fare telefonate a Roma” per l’approvazione di un emendamento alla legge di bilancio. Oggi, quelle stesse telefonate diventano improvvisamente un tabù quando servono a difendere il tessuto culturale cittadino e regionale.

In modo del tutto improprio, il consigliere Acito ha inoltre collegato la discussione sull’Ordine del Giorno a dinamiche politiche come l’elezione della Presidenza del Consiglio comunale, confermando una confusione deliberata tra merito delle questioni e convenienze di maggioranza.

È inaccettabile e infantile questo sistematico ricatto politico che mira a bocciare o rinviare nelle commissioni la quasi totalità degli atti dell’opposizione finché non si otterrà l’elezione del Presidente del Consiglio. La strategia della maggioranza è ormai chiara, ammessa e dichiarata persino in aula: un atteggiamento improduttivo e politicamente immaturo che tiene in ostaggio la città e i suoi bisogni per meri equilibri di poltrone.

Ma il punto più offensivo e allarmante è un altro. Parlare di organizzazioni culturali che “sopravvivono anche grazie alle nostre inerzie” e definire “assistenza” il sostegno pubblico alla cultura significa delegittimare il lavoro di centinaia di professioniste e professionisti, riducendo anni di progettazione, occupazione, produzione artistica e impatto sociale a una forma di carità istituzionale.

Ancora più inquietante è l’insinuazione, di pessimo gusto, secondo cui la sopravvivenza delle associazioni culturali sarebbe legata a presunti sostegni o alleanze politiche. È un messaggio pericoloso, che getta un’ombra sulla libertà e sull’autonomia del mondo culturale, e che tradisce una concezione strumentale della cultura come bacino di consenso anziché come bene pubblico essenziale.

Matera, Capitale Europea della Cultura 2019 e futura Città Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, non può permettersi questa regressione politica e culturale. Bocciare un Ordine del Giorno che chiedeva solo lo sblocco di risorse dovute significa voltare le spalle alla propria storia recente e alle proprie responsabilità future.

I consiglieri comunali di opposizione continueranno a battersi affinché la cultura non venga umiliata, né trasformata. Soprattutto nella nostra città.”

I consiglieri comunali di minoranza: Luca Colucci, Roberto Suriano, Paolo Grieco,Domenico Schiavo, Saverio Tarasco, Marina Rizzi, Vincenzo Santochirico, Domenico Bennardi, Tommaso Perniola, Nunzia Antezza, Roberto Cifarelli, Angelo Lapolla, Angelo Rubino, Angelo Raffaele Cotugno, Adriana Violetto.