“Il Perdono nell’Arte”, concorso scolastico nazionale

Anche quest’anno il Serra Club di Matera, d’intesa con il Serra International Italia – che

ha indetto la XVIII edizione del Concorso Scolastico Nazionale -, invita alla

partecipazione tutte le scuole primarie e secondarie di I e II grado, dell’ambito diocesano, sul tema: Il perdono e la pace a partire dal cuore dell’uomo.

A tale scopo, il Serra Club di Matera ha organizzato quattro momenti formativi aperti ai

docenti, genitori rappresentanti di classe e di istituto, studenti referenti che si terranno nei

giorni 24 novembre, 29 novembre, 1 e 16 dicembre.

Il primo, quello del 24 novembre, avrà per tema Il perdono nell’arte e si terrà presso

l’Aula Magna del Liceo Scientifico Dante Alighieri di Matera dalle ore 9,30 alle ore

12,30 secondo il programma di seguito riportato.

Porteranno i saluti la Dirigente Scolastica del Liceo Scientifico Maria Luisa Sabino, la presidente

del Serra Club di Matera Margherita Lopergolo e la coordinatrice del Concorso scolastico

Lucrezia Carlucci.

Interverranno:

– Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, arcivescovo di Matera-Irsina, sul tema: "In un mondo che ha bisogno di amore, non si può vivere senza perdono.

– Gabriele Scarcia, critico d’Arte, giornalista e cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, sul tema: La pala di Gesualdo

– Milena Ferrandina, storico e critico d’Arte, professionista dei Beni Culturali, iconologia e

iconografia di sante eremite, sul tema: Arte per – dono

– Anna Maria Loré, docente di Arte e Immagine. Laboratorio Creativo “Arte per – dono”.

Modera i lavori Domenico Infante, addetto stampa del Serra Club.

Il Serra International Italia – associazione laicale che si impegna nel favorire e sostenere le

vocazioni al sacerdozio ed alla vita consacrata – bandisce da 18 anni un concorso scolastico a livello nazionale per stimolare i giovani a riflettere e a discutere sui valori importanti dell’uomo e della società, promovendo la cultura della vita intesa come vocazione al servizio.

Gli elaborati presentati al concorso costituiscono così uno spaccato interessante che mette in luce le dinamiche relazionali dei giovani, la loro affettività, il loro pensiero sui modelli educativi ed in particolare quello scolastico, la condizione della famiglia contemporanea e le difficoltà dipendenti dal momento storico in cui viviamo.

Modalità di partecipazione al Concorso del Serra Club di Matera, gli obiettivi, i destinatari, le

tracce e modalità di svolgimento, sono inserite nel bando nazionale. Gli elaborati saranno

valutati da una commissione locale, composta da tre esperti e/o docenti che indicheranno i

primi tre vincitori da inviare al concorso nazionale. La consegna degli elaborati dovrà avvenire entro il 24 febbraio 2023.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.