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Cronaca

Il Partito Democratico a Matera spiega “Le ragioni del NO” con Debora Serracchiani

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Il Partito Democratico di Basilicata in campo per spiegare “Le Ragioni del NO” in vista del voto sul referendum sulla giustizia. Lo farà  con una conferenza stampa, dedicata ai contenuti e alle motivazioni del voto, a cui interverrà l’on. Debora Serracchiani, Responsabile Giustizia del Pd nazionale, che si terrà martedì 17 marzo alle ore 10:30 a Matera, presso l’Hotel del Campo.

Nella stessa giornata sono previsti altri appuntamenti nel materano a cui presenzierà, insieme alla Serracchiani, anche il commissario regionale del PD, Daniele Manca.              Un tour serrato che prevede una prima tappa a Montalbano Jonico (ore 12,30) per un “Aperitivo per il NO” a cui faranno gli onori di casa il Sindaco Giuseppe Di Sanzo e il consigliere regionale Piero Marrese.

Quindi, una seconda a Pomarico (ore 16,00) per un incontro pubblico su “Le ragioni del NO” a cui presenzierà il Sindaco e Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini.

Infine, la conclusione sarà a Matera, con l’incontro pubblico previsto in serata all’Hotel Nazionale (Ore 17,30)Giusto dire NO“, coordinato dalla giornalista Carmela Cosentino e con i saluti di Giuseppe Tragni (Tesoriere del Circolo PD di Matera). Previsti, inoltre, anche gli interventi di Pino Sambogna dei Giovani democratici, dell’avvocato Michele Porcari -Presidente del Comitato Provinciale NO al Referendum, e Fernando Mega -Segretario generale della Cgil di Basilicata.

 

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Vito Bubbico
Vito Bubbico
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