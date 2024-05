Il Pappagallo allevato da Gianni canta Mengoni e ha fatto fortuna

Chi l’avrebbe mai detto che quel virtuoso pennuto sarebbe diventato famoso, per aver imparato a cantare ” Due vite” la nota canzone di Marco Mengoni, che i suoi fans apprezzano tantissimo? A segnalarcelo Gianni Di Lecce, di Matera, appassionato di varie specie di uccelli e in particolare di pappagalli, che alleva con tanto amore e pazienza tanto da soddisfare le richieste di altri appassionati. E così il pappagallino canterino è stato ceduto ad altri, tanto da finire su un social diffuso come tik tok (postato da Vito Cifarelli) e poi finito anche alla radio, come Kiss Kiss, e su altri social.



Ed è stato il suo padrone come riporta ” Forum agricoltura sociale a segnalare quel festoso evento https://forumagricolturasociale.it/2024/05/07/pappagallo-ascolta-due-vite-di-marco-mengoni-quello-che-succede-dopo-e-incredibile/. Attendiamo un concerto live, magari con Mengoni a Matera visto l’assoluto silenzio e le rinunce a organizzare eventi , per l’assenza di condizioni,eventi sia alla Cava del Sole che in Casa Cava. E silenzio finora anche al Parco del Castello… Lì c’è solo un evento ,il 21 giugno,con lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet.