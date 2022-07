Il Papa a Piccianello. Eliminare problemi e sconci…

Lo abbiamo segnalato in più occasioni, ma finora non si è mosso nulla per quell’assenza di programmazione nell’affrontare problemi che restano lì, in attesa di essere risolti, con buon senso e decisione. La visita di di Papa Francesco, il 25 settembre, a Matera – con arrivo a e partenza al rione Piccianello- impone che ci si rimbocchi le maniche sulle priorità. Il Santo padre atterrerà allo Stadio ”XXI Settembre-Franco Salerno” e passerà in auto davanti a quello ‘sconcio’ – è il termine giusto – del cantiere in abbandono e in degrado dell’ex distributore di carburante Q8 (già Agip di via Annunziatella. Questione risolta oltre due anni fa (c’era ancora la giunta guidata da Raffaello De Ruggieri) e con un progetto di farne un centro di accoglienza turistica, con punto di ristorazione, edicola giornali, distributore energia elettrica per mobilità sostenibile. Questione arenata lì come dimostrano i cassonetti dei rifiuti che traboccano all’interno dell’area. Patrimonio, contenzioso, lavori pubblici, urbanistica ? Di tutto un po’ vista anche l’idea di project financing sullo stadio ,che ha ”risvegliato” interessi e prospettive diverse sull’area e su un versante del quartiere. Risultato è che l’area della pompa di carburante resta uno sconcio. Anche la villetta dello stadio mostra i segni del degrado, con le pietre di rivestimento saltate in più punti.



Il Papa, prima di ripartire, visiterà la mensa della fratellanza dedicata a Don Giovanni Mele, realizzata ex novo da privati all’incrocio tra via Cererie e via Umbria. Una bella struttura di forte significato sociale. Ma la strada, prospicente all’ex pastificio Barilla-Padula, si trasforma in un lago quando piove a dirotto a causa di ”problemi” struttturali ( di oltre 40 anni fa) del sistema di drenaggio. Non sappiamo che tempo farà il 25 settembre, viste le mutazioni climatiche, e nè si può rinviare a progetti ”generali” sui palombari la soluzione di un problema ‘contingente” rimasto sulla carta. Su quel tratto di via Cererie occorre procedere alla posa di un tappetino di asfalto, evitando le soluzioni rabberciate ( è un eufemismo) viste finora. Non sarebbe male che si desse una sistemata all’area della stazione di servizio ex Agip, chiusa da 16 anni, e per la quale va effettuata una bonifica dei serbatoi. Tocca all’Amministrazione comunale provvedere, con nota ufficiale, sollecitando gli ex gestori a fare quanto di competenza. Ci fermiamo qui, ricordando quanto ripetuto- ma invano- su questo blog e dai residenti , in vari contesti, su quanto rimasto fuori dalla prima tranche dei lavori per l’ex bando periferie. Ci riferiamo al versante di Recinto Marconi ( area piazza del carro trionfale) e del mercato ortofrutticolo all’ingresso del quartiere. Lavori e scelte ‘univoche” che hanno destato non poche perplessità. Chissà che la visita del Papa non smuova qualcosa, visto che la Sua visita a Matera- per il congresso eucaristico nazionale- passerà dal quartiere Piccianello. Siamo tra i residenti e abbiamo buona memoria di annunci, ipocrite presentazioni di campagne elettorali, selfies di circostanza e inconcludenze operative, tra mediocrità e opportunismi, di quanti hanno lasciato le cose come stanno.