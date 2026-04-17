“Il pane di Matera. La nostra storia tra Farina e Sassi”: Altrimedia Edizioni pubblica il racconto di una tradizione millenaria

E’molto più di un saggio sulla panificazione. E’ un acconto appassionato di una dinastia di fornai che attraversa tre generazioni. Dalle mani del nonno Antonio, che negli anni ’20 gestiva un forno all’interno di una chiesa sconsacrata nel Sasso Caveoso, alla scelta coraggiosa del padre Gianni che nel 1980 decise di riaprire lo storico forno di famiglia nel quartiere Piccianello, fino all’impegno di Massimo e di suo fratello Tony nel preservare e valorizzare il Pane di Matera IGP.

Il pane a Matera non è mai stato solo un alimento, ma un rito sacro, un legame indissolubile tra l’uomo e la terra, il simbolo di una comunità che custodisce il proprio futuro in un “cuore antico”. Altrimedia Edizioni è orgogliosa di annunciare l’uscita del volume “Il pane di Matera. La nostra storia tra Farina e Sassi”, scritto a quattro mani da Massimo Cifarelli e Rosanna Roselli.

“Sono nato in un panificio e sono panettiere di terza generazione. Il pane per me è il cibo più buono e conviviale che ci sia, quello che nutre l’anima”, scrive Massimo Cifarelli. Attraverso le pagine del volume, gli autori conducono il lettore in un viaggio che parte dai campi di grano dorati della Basilicata, attraversa la magia del lievito madre e giunge alla maestosità della pagnotta a forma di cornetto, tipica della tradizione materana.

Il volume si arricchisce di contributi preziosi: la prefazione di Isabella Romano, l’approfondimento di Patrizia Perrone che paragona l’arte di fare il pane a quella di interpretare una partitura musicale (“Suonare il pane”) e le illustrazioni di Virginia Martemucci (team Diótima). Una sezione speciale, curata da Rosanna Roselli, analizza l’evoluzione del pane tra ieri e oggi, mentre una parte didattica invita a “giocare con il pane” per scoprirne i segreti.

Corredato da contenuti multimediali accessibili tramite QR Code (con versioni audio in inglese), il libro si propone come uno strumento indispensabile per turisti, appassionati di gastronomia e anche, e soprattutto forse, per i cittadini che vogliano riscoprire le radici di un’eccellenza che ha reso Matera celebre nel mondo.

Gli autori Massimo Cifarelli, panificatore di terza generazione, è un profondo conoscitore dell’arte bianca e custode della tradizione del Pane di Matera IGP. Rosanna Roselli, sua compagna di vita e di lavoro, ha collaborato alla stesura dell’opera curando in particolare gli aspetti storici e l’evoluzione dei consumi legati al pane. Il volume è ora disponibile su: www.altrimediaedizioni.com

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.