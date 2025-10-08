Il palestinese deve morire!

In acque internazionali Netanyahu blocca e arresta 15O medici che vogliono sostituire, a Gaza, i medici caduti sotto le bombe. Gravissimo. Per Netanyahu i feriti palestinesi possono, devono morire. Per lui, che ha ucciso 67.000 palestinesi, ne possono morire anche altre migliaia. E Taiani, il ministro degli esteri italiani, anziché puntare il dito contro Israele e Netanyahu, si preoccupa di dire che per i medici italiani non ci sono problemi. Nessuno gli torcerà un capello. Non dice che ciò, purtroppo, è garantito dalla infausta amicizia dell’Italia con il genocida. E gli altri medici fatti prigionieri, non italiani? Che ne sarà? Sono problemi loro. Che importa a Taiani? Che importa a Giorgia? Io so come definire questo atteggiamento. Non lo dico. Forse, purtroppo, in questo nuovo clima, diventa pericoloso dirlo. Ci stanno togliendo, piano piano, la libertà di parola. Posso dire solo che il governo Meloni ci fa vergognare di essere italiani.

Ci voleva il Cardinale Parolin, e per lui il Papa, per ricordare , a chi ieri ricordava l’eccidio del 7 ottobre a danno di Israele, e cercava malvagità e crudeltà solo da una parte, che i 67.000 morti di Gaza sono una carneficina e che ugualmente responsabili sono coloro che, in un modo o nell’altro, sostengono Israele e l’hanno sostenuto. Quella carneficina equivale e forse è più che la incursione di Hamas in terra di Israele, contro gli aggressivi coloni ebrei, il 7 ottobre.

Ha voluto dire che i cattolici, in particolare, in tutte le istituzioni e dappertutto, hanno il dovere di fare una scelta netta. Finora, dove potevano e contavano, nelle istituzioni, l’hanno fatta votando e decidendo in modo sbagliato. Peccando.

Chi poi facilmente accusa Hamas per essere una organizzazione terroristica e solo questo, e si meraviglia di certi cartelli che lo considerano movimento di Resistenza, sappia, che, come ieri l’IRA, la Sudtiroler altoatesina, come Mazzini e i mazziniani e gli stessi partigiani nostri, Hamas lotta, per propria convinzione, contro lo straniero invasore. Chiedere che rimanga fuori e si sciolga significa chiedere l’impossibile. È un modo per far saltare la pace. E se anche Hamas accetterà, sarà solo per opportunità. Si ricomporrà con nuovi arruolati tra coloro che hanno sofferto per la carneficina del proprio popolo, purtroppo subdolamente ancora in atto. Come banditi erano impiccati i partigiani; quando fu fatta l’ unità d’ Italia, Mazzini, nascosto, era ricercato come terrorista. Oggi è un eroe.

È bene rifarsi alla storia, per capire. Purtroppo, però, la .storia non è maestra di vita. Quante volte abbiamo detto mai più?