Il nuovo Papa è Prevost, si chiamerà Leone XIV, ed evoca la pace

Nel secondo giorno di Conclave è stato eletto, al quarto scrutinio, il nuovo Papa: è Robert Francis Prevost che ha scelto il nome Leone XIV. Statunitense, prefetto del Dicastero per i Vescovi, Arcivescovo-Vescovo emerito di Chiclayo, era stato promosso a febbraio da Bergoglio all’Ordine dei Vescovi con il titolo della Chiesa Suburbicaria di Albano. Dal 1900 è la quinta volta di una elezione in 2 giorni di conclave. Prima era successo a Pio XII, Giovanni Paolo I, Benedetto XVI e Francesco. Davanti a migliaia di persone in piazza, le sue prime parole: “La pace sia con tutti voi”. “Grazie Papa Francesco e ai cardinali che mi hanno scelto. Questo è il primo saluto del Cristo risorto. Vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie. A tutti i popoli, tutta la terra, la pace sia con voi. Pace disarmante, umile, perseverante. Ancora conserviamo nelle nostre orecchie la voce debole ma sempre coraggiosa di papa Francesco, che benediceva Roma”, ha detto aggiungendo che la Chiesa “è sempre vicina a chi soffre. Una chiesa che cerca sempre la pace, la carità”. Francesco se n’è andato facendo parlare di Gaza, di guerra per procura in Ucraina e di riarmo folle. Leone XIV si è presentato con “la pace nel mondo“. Speriamo che Dio -per chi ci crede- ce la mandi buona per davvero…

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.