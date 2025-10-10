Il Nobel a Trump? Ma fatemi il piacere! Comunque, quello per il 2025 è stato già deciso.

E’ davvero imbarazzante e in alcuni casi persino ridicola questa corsa a compiacere il taycoon americano nella sua ossessionante ricerca ad essere osannato e portato sugli altari, pretendendo riconoscimenti come il Nobel. Il Nobel per la Pace, addirittura. Ma è possibile immaginare di assegnare il Nobel per la pace al boia solo perché depone l’ascia? Incredibile ma vero. Tutti hanno paura di Donald e si fa a gara a non indispettirlo. Qualunque cosa faccia. Qualunque cosa decida a nostro danno (vedi dazi, obbligo di acquisto di armamenti, gas e quant’altro da lui e ai suoi prezzi). Tutti zitti e muti. Comunque per quanto riguarda questa delirante aspirazione del loro beniamino, sembra che se ne debbano fare una ragione. Almeno per il 2025. Infatti, il direttore del Nobel per la Pace,che interpellato daha dichiarato: “” Stop. Fine. della cagnara! Almeno per ora, quest’onta morale e umana ce la siamo risparmiata.