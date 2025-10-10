Il Nobel a Trump? Ma fatemi il piacere! Comunque, quello per il 2025 è stato già deciso.

E’ davvero imbarazzante e in alcuni casi persino ridicola questa corsa a compiacere il taycoon americano nella sua ossessionante ricerca ad essere osannato e portato sugli altari, pretendendo riconoscimenti come il Nobel. Il Nobel per la Pace, addirittura. Ma è possibile immaginare di assegnare il Nobel per la pace al boia solo perché depone l’ascia? Incredibile ma vero. Tutti hanno paura di Donald e si fa a gara a non indispettirlo. Qualunque cosa faccia. Qualunque cosa decida a nostro danno (vedi dazi, obbligo di acquisto di armamenti, gas e quant’altro da lui e ai suoi prezzi). Tutti zitti e muti. Comunque per quanto riguarda questa delirante aspirazione del loro beniamino, sembra che se ne debbano fare una ragione. Almeno per il 2025. Infatti, il direttore del Nobel per la Pace, Kristian Berg Harpviken che interpellato da La Repubblica ha dichiarato: “Il vincitore è stato deciso da tempo e non cambiamo scelta né subiamo alcuna pressione esterna. Abbiamo avuto il nostro ultimo incontro lunedì 6 ottobre e non ce ne sono altri in programma. Conta quanto fatto prima del 31 gennaio 2025, non il resto.” Stop. Fine. della cagnara! Almeno per ora, quest’onta morale e umana ce la siamo risparmiata.
Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.