Non è uno slogan ma una vera dottrina, e per fare questo AIDE Associazione Indipendente Donne Europee in collaborazione con ANLA Associazione Nazionale Lavoratori Anziani e con il patrocinio del Comune di Matera hanno voluto “utilizzare” i mezzi di trasporto urbano della Azienda Miccolis per lanciare un messaggio alla comunità Materana contro la violenza sulle donne. Con questa iniziativa le autolinee Miccolis faranno viaggiare per renderlo visibile a tutti, questo accorato messaggio alla Comunità, soprattutto ai più distratti.

Un progetto che AIDE replica con l’Azienda Miccolis avendolo già attuato in passato con l’Azienda di logistica internazionale Strammiello con si è resa ambasciatrice di questo lodevole messaggio per le strade di tutta l’Europa .Ora è l’Azienda di trasporto urbano di Matera Miccolis che ha condiviso con entusiasmo l’iniziativa che verrà presentata martedì 24 novembre alle ore 10/30 nel piazzale dell’Azienda Miccolis in Via Dell’Artigianato zona Paip 1 deposito Miccolis mentre sul bus appositamente predisposto per servizio cittadino, recherà la scritta:

“Il No alla Violenza sulle Donne viaggia con Noi”

Alla Conferenza di presentazione e in piena sicurezza Covid, sono stati invitati il Sindaco della città Domenico Bennardi, gli Assessori Raffaele Tantone e Tiziana D’oppido , la Consigliera di Parità della Provincia di Matera Stefania Draicchio, Per l’Azienda saranno presenti Aurelia Miccolis Direttore Generale della Miccolis S.p.A., l’ing. Giusy Caforio R.S.P.P (responsabile sicurezza), la dott.ssa Rosanna Canniello Responsabile ufficio Amministrativo, Carlo Tamburrino Responsabile Ufficio Movimento.

All’Azienda Miccolis va il più accorato ringraziamento per avere contribuito alla nostra iniziativa.