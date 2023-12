“IL NATALE DELLE MERAVIGLIE’’ FA TAPPA A GINOSA

Dopo il successo riscosso a Marina di Ginosa, martedì 19 dicembre fa tappa a Ginosa “Il Natale delle Meraviglie’’, un’iniziativa promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Ginosa.

A partire dalle 19,00 Piazza Marconi e Piazza IV Novembre si vestono a festa con il Villaggio gonfiabile di Babbo Natale, uno spazio per far sognare i più piccoli, con oltre 200 metri quadrati di gonfiabili, vari ambienti, interni ed esterni, dettagli esclusivi e magici tocchi in puro stile americano.

Elemento centrale del percorso è la ‘Christmas House’, corredata da effetti scenici e arredi a tema. Ad accogliere e accompagnare i visitatori al tanto atteso incontro con Babbo Natale, saranno gli elfi.

Il Villaggio è poi arricchito dal ‘North Pole’, facilmente riconoscibile dall’imponente igloo circondato da elementi caratteristici quali abeti, pupazzi di neve e soprattutto dalla presenza del Polar Express Train.

I visitatori, varcando l’uscio del grande igloo bianco, potranno essere coinvolti dal magico fenomeno dell’aurora boreale, che farà da sfondo all’incontro con orsi polari, pupazzi di neve e pinguini. Immancabile il “Santa’s Poste Office”, pensato per far vivere ai più piccoli l’emozione di scrivere ed imbucare la propria letterina destinata a Babbo Natale nel vero ufficio postale del Polo Nord. A completare il tutto, esibizioni di artisti di strada.

INGRESSO LIBERO.

L’iniziativa è curata da Wonderland Eventi.

Gran finale il 29 dicembre a Marina di Ginosa. Alle 19 salutiamo l’avvicinarsi del nuovo anno con uno show speciale, capace di unire le generazioni nel segno dei cartoni animati. È l’amata Cartoon night Christmas edition, che vedrà in piazza Croce Rossa protagonista Le stelle di Hokuto, band di sette elementi che esegue dal vivo le sigle di amatissimi cartoni animati e serie TV dagli anni ’70 ad oggi.