Il Movimento Civico, la “MARCIA per la CULTURA e il LAVORO”, un impegno collettivo che continua

Il Movimento Civico, la “MARCIA per la CULTURA e il LAVORO”, al quale aderiscono 40 associazioni comprese nella rappresentanza del mondo sindacale, imprenditoriale, professionale, associativo, personalità della cultura e liberi cittadini, rende noto con un comunicato stampa che “Il giorno 30 ottobre 2025, si è riunito in Assemblea Generale per approvare un regolamento interno e la condivisione del programma di attività a breve e medio termine. In particolare tutti i rappresentanti delle diverse Associazioni hanno condiviso la difficile condizione socio/economica e lavorativa in cui versa la città di Matera e, per questo, la necessità di intensificare le attività della Marcia che stimoli l’iniziativa politico/istituzionale ad approvare politiche incisive in grado di invertire il trend negativo post Matera – Capitale europea della cultura 2019 e post Covid. In tal senso, la Marcia si è dotato di un regolamento interno che faciliti l’elaborazione progettuale e programmatica interdisciplinare ed ha confermato Eustachio Nicoletti, Segretario Generale Spi Cgil di Matera a svolgere il ruolo di Coordinamento. Inoltre, la Marcia, nel rispetto dell’impegno, preso durante la campagna elettorale, dal Sindaco di Matera, ha richiesto la convocazione di un incontro per affrontare il tema della PARTECIPAZIONE finalizzato alla definizione strutturale del rapporto tra la Marcia per la cultura e il lavoro e il Governo della Città attraverso l’istituzione di un TAVOLO PERMANENTE di confronto. Si tratta di un aggiornamento dell’azione della “Marcia” che, sin dal 2018, è stata portatrice, di iniziative volte a dare consistenza e forza al ruolo di “MATERA-CITTÀ D’ARTE” attraverso il potenziamento delle infrastrutture culturali, della ricerca ed innovazione, dell’accessibilità e del “governo” dell’accoglienza turistica, riqualificazione urbana e rigenerazione sociale, welfare. Un’azione caratterizzata dalla ricerca della costruzione del futuro della città attraverso proposte organiche di inclusione sociale, culturale, economica, che rimettano in funzione l’ascensore sociale e generazionale e aprono prospettive di lavoro e serenità alle sue generazioni più giovani e qualificate, quelle che dovranno vivere ed a loro volta continuare a costruire: qui, a Matera, in Basilicata. Un impegno collettivo per individuare orientamenti perché la Città di Matera, luogo di costruzione della storia di una comunità, definisca: un luogo di costruzione della storia di una comunità; e Matera ne è un esempio millenario, ormai riconosciuto a livello internazionale; ma ad una storia si riesce a dare continuità solo se la collettività se ne fa carico “da protagonista”, quale “soggetto” di costruzione di futuro, e non “oggetto” di scorribande altrui;

Il protagonismo “civico” dei cittadini perseguito attraverso il coinvolgimento quale fine degli spazi di tutte le componenti sociali, economiche, culturali della comunità e aperte a coraggiose innovazioni;

produzione di beni e servizi, nell’innovazione, nella formazione e ricerca, nella valorizzazione culturale-turistica, nell’inclusione e nel welfare sociale, nella qualità della vita e della città, nelle interconnessioni territoriali e di sistema. Contenuti programmatici puntuali, perseguiti e disattesi da governi nazionali ed amministratori comunali, provinciali e regionali succedutisi in questi anni che, il Movimento Civico “MARCIA per la CULTURA e il LAVORO”, ha inserito nell’articolato DOCUMENTO (Manifesto/Appello, Schede di approfondimento di tematiche specifiche, Conclusione) presentato durante la campagna elettorale dal quale emerge, in tutta la sua rilevanza, il RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI culturali, sindacali, datoriali, sportive, ambientaliste, sociali, dei comitati di quartiere, per il rilancio socio/economico e lavorativo della città di Matera.”

