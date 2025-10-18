Il motoveliero “Francesco” alla Barcolana 57: dal Porto degli Argonauti di Marina di Pisticci a Trieste, passando per Castellaneta

Anche un pezzo della Basilicata alla storica Barcolana di Trieste.

Il motoveliero “Francesco”, intitolato al Capitano dei Carabinieri Emanuele Basile, ha partecipato, infatti, alla Barcolana 57 come parte della flotta della legalità della Lega Navale Italiana, portando con sé il messaggio del progetto “Navigare oltre i limiti”, promosso dal Comune di Castellaneta in collaborazione con la Lega Navale Italiana – Sezione di Matera Magna Grecia.

La partecipazione alla Barcolana, che si è tenuta il 12 ottobre 2025, ha rappresentato una tappa di grande valore simbolico e civile nel percorso della Francesco, impegnata durante tutto l’anno in attività educative e di sensibilizzazione sui temi della legalità, dell’inclusione sociale e della tutela dell’ambiente marino.

Durante le tappe di avvicinamento a Trieste — da Brindisi ad Ancona — l’equipaggio della Francesco ha diffuso il messaggio di inclusività e partecipazione che caratterizza il progetto Navigare oltre i limiti, coinvolgendo giovani, studenti, persone con disabilità e operatori del mare in laboratori di vela solidale, educazione ambientale e cittadinanza attiva.

Confiscato alla criminalità organizzata e oggi restituito alla collettività, il motoveliero Francesco rappresenta un esempio concreto di bene riutilizzato per fini sociali, educativi e culturali, in piena sintonia con lo spirito della campagna nazionale “Mare di Legalità” della Lega Navale Italiana, inaugurata a Ostia il 28 giugno 2024 alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Con la partecipazione alla Barcolana abbiamo voluto riaffermare che il mare può e deve essere un luogo di incontro, di crescita e di riscatto collettivo” – ha dichiarato Rocco Petrera, Presidente della Lega Navale Italiana – Sezione Matera Magna Grecia. – “La barca Francesco continuerà nei prossimi mesi a navigare per promuovere la cultura della legalità e dell’inclusione, portando l’esperienza di Castellaneta in altri porti del Mediterraneo.”

Nel corso della presentazione ufficiale a Trieste, la Francesco ha anche portato il simbolo del dialogo, anticipando il percorso che la vedrà protagonista delle attività di Matera Capitale della Cultura e del Dialogo del Mediterraneo 2026.

Oggi la barca Francesco continua a essere testimone itinerante di legalità, solidarietà e dialogo, parte di una flotta nazionale di 29 barche della legalità che, da nord a sud, raccontano il valore della giustizia, della memoria e della responsabilità civile attraverso il mare e la vela.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.