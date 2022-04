“Matera ha un altro importante riconoscimento nel turismo dell’Olio, ci abbiamo creduto in un bellissimo gioco di squadra pubblico-privato. Il MOOM Museo dell’Olio di Oliva di Matera trionfa nella categoria Musei dell’Olio.” E’ quanto dichiarato dal Sindaco Bennardi dopo aver appreso della vittoria nel concorso nazionale.

“Il MOOM -si legge in una nota- Museo dell’Olio di Oliva di Matera trionfa nella categoria Musei dell’Olio con l’esperienza: “L’Olio nei Sassi di Matera: tecnologie, qualità e vita quotidiana in un frantoio ipogeo” per aver ricreato le suggestioni di un frantoio ipogeo nella magia di un luogo unico proponendo una forte interazione tra storia, cultura e conoscenza del prodotto.

Già nella data del 4 marzo il Presidente Sonnessa delle città dell’Olio, ha incontrato nella splendida sede della Provincia di Matera, il Presidente Piero Marrese ed il Sindaco Domenico Bennardi. È stata una occasione positiva di confronto sulle iniziative e sulle progettualità da mettere in campo a Matera sul tema oleoturismo, settore nel quale l’amministrazione comunale ha dall’inizio voluto investire con l’adesione alla rete delle città dell’olio.

Proprio in quell’occasione del 4 marzo, il Sindaco ha accompagnato la delegazione dell’associazione nazionale con il presidente in visita presso il MOOM Matera Olive Oil Museum finalista del Concorso nazionale Turismo dell’Olio nella categoria Musei dell’olio. Anche in occasione della visita dell’ambasciatore cinese a Matera è stata programmata una visita presso lo stesso Museo MOOM.”