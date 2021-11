Conoscere le api con un esperto apicoltore del borgo di Grottole.

E’ l’iniziativa proposta da Casa Netural ,Domenica 28 novembre a Matera e Grottole ai bambini e famiglie, per capire cosa sono e come vivono questi importantissimi insetti impollinatori, come funziona un alveare, osservare come api regine e operaie lavorano insieme e per conoscere con i propri sensi il miele, annusandolo e degustandolo, il tutto sotto la sapiente guida di Rocco Filomeno esperto apicoltore.

Un doppio appuntamento per conoscere da vicino il meraviglioso mondo dei laboriosi animaletti responsabili di circa il 70% dell’impollinazione di tutte le specie vegetali viventi sul pianeta garantendo, così, circa il 35% della produzione globale di cibo. Imparare a conoscerle quindi non è solo affascinante, ma di fondamentale importanza per comprendere come vivere in equilibrio con loro, senza temerle e senza distruggere il loro habitat.

Oltre alla possibilità di conoscere meglio il mondo delle api, l’incontro sarà anche un modo per far provare ai bambini e alle famiglie un’anteprima delle attività che si potranno vivere all’interno WONDER BEE: l’apiario integrato di comunità che Casa Netural e Wonder Grottole stanno progettando nel borgo di Grottole.

L’incontro sarà gratuito e chi vorrà potrà lasciare un contributo a sostegno della realizzazione dell’apiario di comunità.

Programma

Domenica 28 novembre

– Dalle 10:30 alle 11:30, ad Agoragri (viale Italia – via dei Normanni) – Matera;

– Dalle 15:30 alle 16:30, nel cortile della Wonder Casa – Rione Amedeo (centro storico) – Grottole;

Per partecipare compilare il seguente formulario https://forms.gle/y1uUmABxR1ovimhY9

Per richiedere informazioni inviare un’email a info@wondergrottole.it o un messaggio su whatsapp al numero +39.333.1881466

NB: soltanto in caso di pioggia l’incontro verrà annullato.

Le attività si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-Covid.