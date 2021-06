Da ieri, 31 maggio, Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna, sono passate nell’ambitissima zona bianca. Il 7 giugno, probabilmente toccherà ad Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto, altre Regioni potrebbero seguirle il 14 giugno, altre ancora il 21 giugno.

E la Basilicata? Il famoso modello da esportare del generale Bardi? Incredibile, ma vero, al momento non è rilevata dai radar per un possibile atterraggio a breve sulla pista della zona bianca.

Vediamo perchè. A guadagnarsi la zona bianca, recita la norma del nuovo sistema introdotto dall’ultimo decreto Covid, sono: “le Regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive”.

La Basilicata non poteva passare in zona bianca dal 31 maggio perché nelle tre settimane precedenti ha fatto registrare i seguenti dati (nostra elaborazione):

Settimana positivi residenti abitanti positivi x 100mila abitanti 10/05/2021 16/05/2021 626 547.579 114,3 17/05/2021 23/05/2021 369 547.579 67,4 24/05/2021 30/05/2021 292 547.579 53,3

Ma quali sono i vantaggi dell’essere in zona bianca? E’ abolito il coprifuoco e vengono anticipate tutte le riaperture. Le uniche regole che rimangono in vigore sono il distanziamento, la mascherina e il rispetto dei protocolli di sicurezza in prescritti per ogni attività.

Ma quand’è che la Basilicata potrà ambire ad entrarci? Potenzialmente dal 21 giugno se…..da questa settimana e per le tre consecutive si registreranno meno di 50 nuovi positivi per ognuna di esse.

Per raggiungere lo scopo è evidente che l’artifizio a cui si può essere tentati di ricorrere è quello di ridurre drasticamente giornalmente il numero dei tamponi processati nelle tre settimane. Meno tamponi fai, meno positivi verranno rilevati e il gioco è fatto. Basta trovarne massimo 273 a settimana e ci si tiene sotto i 50 per centomila abitanti.

Ma sarebbe un barare a danno della salute pubblica perchè proprio nel mentre le vaccinazioni vanno avanti, cercando di coprire un numero sempre maggiore di popolazione, è determinante (per evitare ritorni indietro) che si cerchino e trovino quanti più positivi ancora in circolazione, al fine di evitare nuovi contagi, magari causati da nuove varianti incontrollabili.

Ciò affinchè, come tutti desideriamo, le attuali graduali aperture possano poi essere acquisite in via definitiva anche dopo il periodo estivo.

Stiamo registrando però (lo abbiamo già scritto nei resoconti quotidiani a commento dei dati diffusi dalla task force) che da diversi giorni in Basilicata il numero di tamponi processati stanno scendendo (dai 1.612 medi giornalieri di fine aprile, agli 868 della settimana appena chiusa), con conseguente bassi numeri di positivi riscontrati (dai 1.104 ai 300 di tali medesimi periodi). Nella prima giornata di questa nuova settimana sono stati 865 i tamponi e 25 i positivi (23 i residenti). Sono dati inquietanti.

Saranno i numeri dei prossimi giorni a dirci se, come affermava la buonanima del Divo Giulio, ….a pensar male abbiamo peccato oppure, purtroppo, azzeccato.