Il Ministero dell’Interno non smentisce un bel nulla..su Matera.

Un custode grafomane di un campo sportivo di provincia, lasciava sempre biglietti per stigmatizzare il fatto che gli spogliatoi venissero lasciati sporchi dai calciatori. A chi lo derideva per i suoi strafalcioni rispondeva che “L’italiano è suscettibile“. E deve essere davvero così anche per chi, dopo aver letto le tre paginette della nota della Prefettura di Matera in merito alla vicenda del voto per il Presidente del Consiglio di Matera, straparla di “un parere che smentisce quello della Segretaria generale” dell’Ente. Perchè così non sembrerebbe! Almeno a leggere i penultimi due capoversi della missiva. Quelli in cui si conclude il ragionamento. In uno la Prefettura riporta che “nel medesimo parere è stato precisato che non rientra nelle prerogative dell’Amministrazione dell’Interno fornire interpretazioni che spettano esclusivamente, in via autonoma, all’ente che ha regolamentato la materia.” Nell’altro si prende atto che “le norme che l’Ente si è dato non consentono di superare il blocco che si è creato nell’ambito del Consiglio per la nomina del Presidente.” Chiaro? Il ministero dell’interno non solo ammette che non può rilasciare pareri interpretativi dei regolamenti comunali. Ma sottolinea come non sia possibile bypassare le norme attuali, che vanno applicate. Tant’è che poi raccomanda l’opportunità riformularle…. ma “per il futuro“. Insomma, per quanto possa essere “suscettibile“, qui l’italiano pare essere abbastanza chiaro.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.