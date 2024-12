IL METROPOLITA DI KIEV EPIFANIO I IN VISITA UFFICIALE A BARI

Il Metropolita Primate della Chiesa Ortodossa di Kiev e Ucraina Epifanio I sarà in Italia il 15 e 16 dicembre 2024 – Incontrerà gli Arcivescovi di Matera e di Bari. L’annuncio giunge dall’Ambasciata di Ucraina presso la Santa Sede e presso il Sovrano Ordine di Malta. Il programma dettagliato della visita sarà reso noto la prossima settimana. L’arrivo di Sua Beatitudine Epifanio I a Matera per l’incontro con mons. Antonio Giuseppe Caiazzo è previsto nella mattina di Domenica 15 dicembre.

La visita ufficiale fa seguito all’incontro avvenuto il 7 novembre scorso nel capoluogo pugliese tra l’Ambasciatore d’Ucraina presso la Santa Sede e presso il Sovrano Militare Ordine di Malta, S.E. Sig. Andrii Yurash e l’arcivescovo di Bari Bitonto, Monsignor Giuseppe Satriano.

Ricco il programma degli appuntamenti del Metropolita di Kiev nel capoluogo pugliese che comprenderà visite ed incontri istituzionali in luoghi di massimo interesse religioso della città.

La visita barese del Metropolita sarà preceduta da altri incontri Istituzionali previsti domenica 15 dicembre p.v. nelle città di Matera, Altamura e Gravina in Puglia.

