Il messaggio del Sindaco Antonio Nicoletti agli studenti in occasione dell’inizio dell’anno scolastico

Vito Bubbico
Con l’inizio del nuovo anno scolastico, rivolgo a tutti gli studenti e le studentesse di Matera i miei più sentiti auguri di buon lavoro e di un sereno percorso di crescita.” Inizia così il messaggio del Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, indirizzato agli allievi delle scuole cittadine. E aggiunge “La scuola rappresenta un luogo fondamentale della nostra comunità: di formazione, di educazione e di costruzione del futuro. È qui che si sviluppano competenze, valori e relazioni che saranno alla base della vita civile e sociale della nostra città.
Matera, con la sua storia millenaria e già riconosciuta Capitale Europea della Cultura 2019, porta con sé la responsabilità di custodire e rinnovare quotidianamente i valori della conoscenza e dell’inclusione. Ecco perché la scuola rappresenta una parte integrante dell’identità della nostra città e del suo ruolo in prospettiva futura.
Voglio rivolgere un ringraziamento al corpo docente e a tutto il personale scolastico, che con professionalità e dedizione accompagnano i nostri giovani, ma anche alle famiglie, che sostengono con impegno il cammino dei propri figli.
L’Amministrazione comunale è e sarà al fianco della scuola, con la consapevolezza che investire nell’istruzione significa investire nello sviluppo culturale, sociale ed economico di Matera.
A tutti gli studenti l’augurio di vivere questo anno scolastico con impegno, entusiasmo e responsabilità, certi che il loro percorso di formazione rappresenterà una risorsa fondamentale per il futuro della nostra comunità.”

 

