Il merito premia: a Paterno borse di studio comunali per i neodiplomati.

Per il terzo anno consecutivo il Comune di Paterno ha previsto, attraverso la predisposizione di apposito Avviso pubblico, l’assegnazione e il conferimento di Borse di studio comunali in favore di studenti residenti che abbiano ultimato con successo e profitto gli studi superiori, conseguendo il diploma di Scuola secondaria di II grado nell’anno scolastico 2023-2024. Diversi gli importi erogabili contemplati nel Bando in considerazione delle soglie di voto finale conseguito.Lo scopo dell’iniziativa dell’Amministrazione comunale di Paterno è quello di valorizzare, riconoscere ed incentivare il merito e i livelli di eccellenza dei propri cittadini in ambito scolastico, riconoscendo delle Bborse di studio comunali, anche al fine di invogliarli ad ottenere i migliori risultati negli studi e spronarli a proseguire il proprio percorso formativo.

Un riconoscimento e un ristoro per l’impegno profuso che, a sentire il Sindaco di Paterno, prof.ssa Tania Gioia, ‘vuole rappresentare anche un monito e un auspicio affinchè questo piccolo premio possa essere un punto non di arrivo ma di partenza, spronando le ragazze e ragazzi alla ricerca costante della conoscenza e della curiosità. Un punto di partenza per un impegno maggiore nei confronti di se stessi, del prossimo, della società, di quel sapere che è in grado di generare spirito critico, capacità di scelta e di discernimento’.

‘La mission della misura – prosegue il Sindaco Gioia – è riconoscere un premio a tutte le studentesse e a tutti gli studenti paternesi che hanno concluso il proprio ciclo di studi superiori, con Borse di diversa entità in ragione del voto conseguito, da un lato per promuovere il merito a scuola e dall’altro per fare in modo che gli studenti credano nelle opportunità di successo indipendentemente dal background’.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.