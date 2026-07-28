Il MATIFF accende i riflettori sulla VII edizione: a Marina di Pisticci l’anteprima tra letteratura, arte e cinema

Lunedì 3 agosto, alle ore 19, Riva dei Ginepri, in via Ulisse a Marina di Pisticci, ospiterà l’anteprima della VII edizione del MATIFF – Matera International Film Festival, in programma dal 26 settembre al 4 ottobre 2026. Un appuntamento che inaugura simbolicamente il percorso verso il festival con una serata dedicata all’incontro tra letteratura, arte e cinema, confermando la vocazione del MATIFF a promuovere il dialogo tra i diversi linguaggi della cultura contemporanea.

Protagonisti dell’evento saranno lo scrittore Antonio Monda e l’artista Mimmo Centonze, che presenteranno rispettivamente il romanzo Una mattina gloriosa e la scultura Conversione. A guidare il dialogo, intitolato “Tra arte e parole”, sarà la curatrice d’arte Felicia Cigorescu.

L’ultimo lavoro di Antonio Monda, pubblicato da Mondadori, è ambientato nella New York dell’aprile del 1912 e conclude la saga letteraria con cui l’autore ha raccontato il Novecento attraverso la Grande Mela. Un percorso narrativo che intreccia letteratura, cinema e giornalismo culturale, consolidando il ruolo di Monda come una delle figure italiane più autorevoli nel dialogo culturale tra Italia e Stati Uniti.

Accanto alla parola scritta, troverà spazio anche l’arte contemporanea con Conversione, la monumentale scultura in alluminio realizzata da Mimmo Centonze nel 2011. L’opera, alta quasi due metri e già esposta nella mostra del Museo della Follia ideata da Vittorio Sgarbi a Matera, sarà presentata in una veste inedita.



Centonze, tra gli artisti italiani più apprezzati a livello internazionale, è stato il più giovane autore ad aver allestito una mostra personale al Palazzo delle Esposizioni di Roma e ha esposto le sue opere alla Biennale di Venezia, al Pratt Institute di New York, in numerose istituzioni culturali cinesi e a Dubai. A Matera ha inoltre fondato il MUDIC e la Casa Museo – Casa Studio Mimmo Centonze, di cui è direttore.

«Il dialogo tra arte, letteratura e cinema, reso possibile grazie al MATIFF, spinge all’unione di intenti. È un privilegio osservare l’arte attraverso la vita, e viceversa. È la stessa metafora che si prova osservando l’infinito del mare attraverso questa mia scultura», ha dichiarato Mimmo Centonze.

Sulla stessa linea anche il presidente del MATIFF, Leonardo Fuina, che sottolinea il valore simbolico dell’evento inaugurale: “È una consuetudine che ci riempie di orgoglio inaugurare il nostro percorso con un evento dedicato ad Antonio Monda insieme ad una scultura di Mimmo Centonze. Il loro lavoro rappresenta un punto di incontro straordinario tra cinema, letteratura e cultura internazionale. Anche quest’anno il festival vuole creare occasioni di dialogo tra personalità capaci di sostenere e raccontare l’eccellenza italiana nel cinema, nella pittura e nella poesia, aprendolo a una dimensione sempre più internazionale”.

La serata si concluderà con un aperitivo di benvenuto offerto dallo sponsor tecnico Cantine Brilla, in un contesto suggestivo affacciato sul mare, dove il pubblico potrà vivere un’anticipazione dello spirito che animerà la settima edizione del MATIFF: un festival sempre più aperto al confronto tra discipline artistiche e alla valorizzazione delle eccellenze culturali italiane e internazionali.