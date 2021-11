E’ Franco Dell’Acqua il nuovo direttore delle federazioni provinciali Coldiretti di Taranto e di Brindisi. Materano, 55 anni, laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari, Dell’Acqua da un anno all’interno dell’organizzazione agricola lucana, ricopriva l’incarico di responsabile dei rapporti istituzionali e dei progetti speciali per lo sviluppo del comparto agricolo ed agroalimentare del territorio.

Prima dell’ingresso in Coldiretti Dell’Acqua è stato Capitano Commissario presso il Ministero della Difesa, poi dirigente presso Confindustria Basilicata e Confindustria Basilicata Formazione, nonché componente, di parte datoriale, in diversi consigli, commissioni e comitati presso organismi, enti ed istituzioni pubblici e privati, anche di natura bilaterale. Inoltre, quale espressione tecnica, ha rivestito il ruolo di Commissario Straordinario presso l’Agenzia Lucana di Sviluppo in Agricoltura e di assessore al Bilancio, Personale Patrimonio e Contenzioso presso il Comune di Matera.

Negli ultimi anni ha svolto funzioni dirigenziali nell’alta direzione strategica e nelle relazioni industriali per Società multinazionali e multilocalizzate, in Italia e all’estero, tra le quali il Gruppo Natuzzi ed il Gruppo Sudelettra, nonché funzioni consulenziali in materie di organizzazione e relazioni industriali presso importanti aziende e società lucane e pugliesi.

In vista dell’anno di Matera a Capitale Europea della Cultura, dal 2018 è stato responsabile di staff del sindaco di Matera, assicurando il controllo dell’attuazione del programma amministrativo, il raccordo strumentale con gli uffici in relazione alle funzioni di indirizzo e di controllo della Giunta comunale nonché il coordinamento e la supervisione delle attività degli Uffici comunali a supporto della Fondazione Matera-Basilicata 2019 per la realizzazione e gestione degli eventi connessi alle manifestazioni per il 2019.

“Siamo soddisfatti di questo prestigioso incarico – ha commentato il direttore di Coldiretti Basilicata, Aldo Mattia – che premia un lavoro proficuo portato avanti in questi mesi in Basilicata da Dell’Acqua, a cui facciamo i nostri auguri, e che dimostra le sue qualità professionali e manageriali ”.