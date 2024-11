Il malcontento in piazza a Potenza per la gestione della crisi idrica

Gli studenti potentini hanno rinviato di 24 ore la manifestazione sulla scuola che nelle altre città italiane si è svolta ieri unificandola a quella già in programma per oggi dal Comitato Acqua Pubblica Camastra a Potenza e che, dopo un corteo per le vie del capoluogo lucano, li ha visti, insieme a cittadini e rappresentanti di Cgil, Uil e Usb, partecipare in delegazione agli incontri che sono avvenuti con il prefetto di Potenza Michele Campanaro e il sindaco, Vincenzo Telesca. Una manifestazione per esprimere il forte malcontento per la crisi idrica in corso da settimane e per le forti perplessità sulla scelta di far convogliare l’acqua del fiume Basento (che fa paura perché ritenuta altamente inquinata) nella diga del Camastra e sulle analisi da svolgere sulla potabilità. I punti principali della manifestazione, hanno spiegato gli organizzatori del Comitato Acqua pubblica, sono: acqua pulita, trasparenza nella gestione e rispetto dei 140 mila cittadini interessati dalle restrizioni quotidiane dell’erogazione idrica. A seguire il documento integrale con le ragioni a base della protesta e sottoscritto dalle associazioni aderenti.

“ACQUA, ACQUA PULITA, ACQUA PUBBLICA”

Premessa: le decisioni dell’unità di crisi sull’emergenza idrica

L’unità di crisi sull’emergenza idrica ha individuato come soluzione il prelievo delle acque del fiume Basento, poco a valle della confluenza con il Camastra, con sollevamento fino alla diga del Camastra. Dal Camastra le acque saranno poi convogliate nello schema esistente e sollevate fino al potabilizzatore di Masseria Romaniello, per essere trattate prima dell’immissione nella rete di distribuzione.

Il commissario Bardi ha annunciato un cronoprogramma di campionamenti in grado di verificare con costanza e precisione la qualità dell’acqua. I prelievi sono previsti nel punto di emungimento, nel “Camastrino”, all’arrivo del flusso proveniente dal Basento, prima e dopo l’ingresso nel potabilizzatore di Masseria Romaniello. La normativa prevede che le acque potabili siano classificate prima dell’ingresso nel potabilizzatore per stabilire il tipo di trattamento da attuare.

4 domande e 4 richieste

1) In base a quali considerazioni tecniche è stata assunta la decisione di utilizzare l’acqua del fiume Basento per rispondere alla crisi idrica attuale?

2) Sono state considerate soluzioni alternative, che evitassero di prelevare l’acqua a valle di un depuratore di reflui civili e industriali?

3) Sulla base dei dati già disponibili sulla qualità dell’acqua in uscita dal depuratore di Varco d’Izzo si può ritenere che il potabilizzatore di Masseria Romaniello, in base alle sue caratteristiche tecniche, sia in grado di far rientrare tutti i parametri chimico/fisici nei limiti di norma per l’uso potabile?

4) È stato adottato un principio di precauzione, anche in considerazione delle incertezze legate al campionamento, alla variabilità nel tempo degli inquinanti immessi nel Basento e alle condizioni di manutenzione del depuratore?

Le gravi responsabilità, che hanno condotto in maniera ingiustificabile alla crisi attuale, impongono, nel clima generalizzato di sfiducia, la più assoluta trasparenza nei confronti dei cittadini. Le preoccupazioni aumentano se si pensa che la stessa Regione solo pochi mesi fa con la delibera di giunta regionale n 142 del 2024 ha dichiarato la presenza di inquinanti, tra i quali il PFOS che, secondo l’Autorità Europea Per la Sicurezza Alimentare EFSA, si accumula nell’organismo e può avere conseguenze dannose sulla salute. Pertanto, nel sottolineare che la soluzione prospettata non può che considerarsi emergenziale e provvisoria, qualora si confermasse, dimostrandola, la mancanza di alternative attuabili in breve tempo, chiediamo, in aggiunta a quanto già stabilito:

1) un campionamento prima e dopo l’ingresso del depuratore, un campionamento nel fiume Basento prima della reimmissione dell’acqua proveniente dal depuratore e un campionamento dell’acqua prelevata al rubinetto in più punti delle zone interessate;

2) che tutti i dati acquisiti dal programma di campionamento annunciato (e non ancora reso noto) siano resi pubblici e accessibili a tutti su una piattaforma dedicata, illustrando i criteri, le specifiche tecniche, i punti e gli orari del campionamento;

3) che l’intero programma di campionamento sia sottoposto al controllo e alla supervisione dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS);

4) che si dia sistematica e puntuale informazione sugli interventi previsti sulla rete idrica e sugli invasi, in particolare su quello del Camastra, per superare le attuali limitazioni; che si indichino, inoltre, le sorgenti con le quali si amplierà lo schema idrico, migliorando la qualità complessiva e la sicurezza dell’acqua.

“Acqua potabile e sicura”: acqua pubblica oltre la crisi

Si prevedono nei prossimi anni grandi investimenti per la gestione delle risorse idriche. Auspichiamo che questi investimenti possano scongiurare in futuro crisi come quella attuale, anche in considerazione dei cambiamenti climatici in atto. Non ci rassicura affatto, invece, l’ingresso di società private nella società di gestione delle risorse idriche del mezzogiorno, già trasformata in società per azioni dal 1 gennaio 2024 (Acque del Sud spa). Al referendum del 12 e 13 giugno 2011, 26 milioni di cittadini italiani sancirono che sull’acqua non si sarebbe potuto più fare profitto. Con quel “Sì” decisero di abrogare (parzialmente) una norma relativa alla tariffa dell’acqua che prevedeva l’“adeguata remunerazione del capitale investito”. Togliere quel passaggio comportava sottrarre l’acqua alle leggi del mercato o, peggio, della finanza speculativa, assicurando servizi più efficienti a fronte di investimenti sulla rete tangibili, ad esempio per ridurre le perdite. In forza del fatto che “il diritto all’acqua potabile e sicura ed ai servizi igienici” -come sancito dalla risoluzione delle Nazioni Unite del 26 luglio 2010- è “un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani”. Per quei diritti e per l’acqua bene comune manterremo alta l’attenzione anche dopo il superamento di questa crisi, che ci auguriamo avvenga in breve tempo e soprattutto senza mettere a rischio la salute dei cittadini.”

Coordinamento Regionale Acqua Pubblica Basilicata

WWF Potenza e Aree Interne

Comitato di Scopo Contro l’Autonomia Di\erenziata

Libera Potenza

CGIL Potenza

Pax Christi – Punto Pace di Potenza

ARCI Basilicata

Macondo O\icine Culturali Potenza

Ce.St.Ri.M. Centro di Studi e Ricerche sulle Realtà Meridionali

ANPI provinciale di Potenza

Articolo 21 presidio lucano

Laboratorio di Educazione alla Pace Potenza

Coordinamento No Triv Basilicata

Coordinamento Democrazia Costituzionale

Rete Studenti Potenza

Unione degli studenti UDS Potenza

Opposizione Studentesca d’Alternativa OSA Basilicata

COBAS Scuola Basilicata

USB Basilicata

LucaniaWorld OdV – Con.Pro.Bio – Naturempatia APS

Difendiamo le Terre Joniche

Associazione Carta di Venosa

Rivista Valori

Brienza Bene Comune

Liberiamo la Basilicata

EHPA

Cambiare Rotta Basilicata

A.Ba.Co. Basilicata: Associazione di Base dei Consumatori Basilicata

Tito+Avanti

Ambiente e Legalità Matera

Alleanza Verdi Sinistra AVS – Rifondazione Comunista di Basilicata – M5S Basilicata – Potere al Popolo

Basilicata – Resistenza Popolare – La Basilicata Possibile

Libera Val d’Agri – Libera Vulture Alto Bradano