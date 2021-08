Mentre a Potenza si baloccano per una dispendiosa e inutile facoltà di medicina, che non rappresenta assolutamente una priorità per la domanda di sanità e di servizi dell’intera comunità di Basilicata, a Matera si continuano a fare i conti con le liste di attesa, con una struttura che sconta i ritardi negli investimenti in risorse umane e attrezzature e per una manutenzione strutturale che mostra i segni del tempo. E’ il caso della scalinata di accesso, degli ascensori chiusi da anni e di quel muro perimetrale ancorato, come evidenzia la foto, dopo i cedimenti dei marciapiedi.



L’elenco potrebbe continuare all’interno con parte dei dispositivi degli sciaccquoni dei bagni vandalizzati o non funzionanti. La priorità è la salute dei cittadini, ma c’è anche quella dell’Ospedale che si avvia al 20° anniversario dell’apertura. E non sappiamo con quale immagine e organizzazione amministrativa arriverà a quel traguardo. La protezione della ”Madonna delle Grazie” non può durare in eterno e prima o poi i nodi vengono al pettine. Serve una terapia d’urto. Ma finora siamo al ” faremo”. Frase , emergenza covid a parte, che si ripete uguale da tempo. Attendiamo delibere, determine, risorse e cantieri.