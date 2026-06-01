Il lucano Donato Massari vince solo 10.000 euro ad Affari tuoi

“Sono Donato, vengo da Lavello, provincia di Potenza, disinfestatore biologico, nonchè falconiere, imitatore di animali, rumorista….”, durante le 34 puntate ad Affari tuoi, per il lavellese Donato Massari era questa la chilometrica presentazione d’ordinanza nel momento in cui doveva aprire il suo pacco dinanzi ad un divertito Stefano De Martino. Che non mancava mai di farlo esibire in un rumore o nella imitazione di un animale. Era diventato un personaggio della trasmissione di Rai Uno sino a assurgere quasi a spalla di Herbert Ballerina negli intermezzi musicali delle puntate. Ma la sorte non ha avuto particolare riguardo per lui nel momento in cui, questa sera, gli è toccato di misurarsi nella veste finale di giocatore. O meglio. La sorte gli aveva assegnato -con il pacco da lui scelto inizialmente, il 19- ben 200 mila euro in dote. Ma lui a poco meno di cinque tiri dalla fine, quando ancora erano in gioco i pacchi rossi da 200 mila e da 100 mila, ha operato due mosse che hanno messo fine ad ogni sogno di gloria. Prima accettato il cambio (dopo averlo rifiutato per ben due volte), scegliendo al posto del suo 19, il pacco n.9. Salvo scoprire, subito dopo, di essere stato gabbato dal “dottore” che gli aveva così soffiato i suoi 200 mila euro. E poi, subito dopo, di fronte ad una offerta di 10 mila euro, abbastanza frettolosamente l’ha accettata al grido: “meglio feriti che morti“. Salvo poi giustificarsi dicendo di aver sbagliato e che non voleva davvero accettare. Ma era troppo tardi. Il dado non poteva essere più rilanciato, come da regolamento e da notaia che in studio confermava la impossibilità del ripensamento. L’unica consolazione è stata quella di prendere atto che nel suo pacco nove, c’erano comunque solo 10 mila euro, sebbene nel mezzo c’erano state altre fasi di gioco che avrebbero potuto fargli ottenere offerte maggiori. Ma tant’è. Donato, comunque non torna a casa a mani vuote, oltre alla soddisfazione di avere lasciato un segno di simpatia del suo passaggio in quello studio.

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