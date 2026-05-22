Il Lucania Summer Festival riparte da Tursi: il 26 maggio il primo grande evento dell’estate

Sarà Tursi ad accendere ufficialmente la nuova stagione del Lucania Summer Festival, il format musicale e culturale che già dalla sua prima edizione ha trasformato le piazze in grandi feste a cielo aperto tra musica, spettacolo e divertimento. La seconda edizione del festival prenderà il via martedì 26 maggio alle ore 21:30 in Piazza Maria Santissima di Anglona, all’interno dei festeggiamenti patronali dedicati a San Filippo Neri.

L’evento, patrocinato dal Comune di Tursi, inaugura ufficialmente il calendario estivo del festival con una serata pensata per unire musica, tradizione e intrattenimento contemporaneo in uno dei luoghi simbolo del territorio.

La serata si aprirà con un momento dedicato alla tradizione popolare grazie all’esibizione del gruppo folklorico “La Pacchianella” di Pisticci, espressione autentica della cultura e delle radici del territorio. A seguire spazio all’energia e alle sonorità anni ’90 con il party firmato da Michele Musillo, protagonista di uno show pensato per trasformare la piazza in una grande discoteca a cielo aperto.

Sul palco anche Swipe e la voce di Mr Bix, per una notte di musica e spettacolo capace di coinvolgere pubblici di tutte le età in un’atmosfera di festa collettiva. A condurre l’evento sarà la giornalista Cristina Longo.

Per l’occasione sarà inoltre attivo un servizio pullman dedicato al pubblico, al costo di 10 euro, con partenze da Ferrandina, Pisticci, Montalbano Jonico, Marconia, Bernalda, Policoro e Nova Siri. Un servizio pensato per favorire la partecipazione del pubblico proveniente da tutta l’area ionica. Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero 334 832 4360 (Giovanni).

Il Lucania Summer Festival continua così il suo percorso di valorizzazione del territorio attraverso eventi itineranti capaci di creare aggregazione sociale e attrattività culturale, portando nelle piazze spettacoli e format sempre più innovativi.

L’ingresso all’evento è gratuito.

Per informazioni e aggiornamenti è possibile seguire il canale ufficiale del format: https://www.instagram.com/lucaniasummerfestival