Il lido più bello d’Italia? E’ a Scanzano jonico! (Il podcast)

Il più bel lido in Italia? È in Basilicata. A Scanzano jonico. È il lido Sabbia d’oro beach club che anche quest’anno ha trionfato ai prestigiosi Best Beach Awards, noti come gli “Oscar delle spiagge italiane”, concorso organizzato dal portale di settore “Mondo Balneare” che decreta nelle diverse categorie i migliori stabilimenti balneari in Italia. La struttura si è distinta nella categoria “Best Beach Design”. “La giuria di esperti -si legge in una nota- ha apprezzato l’architettura all’avanguardia e l’attenzione al design degli arredi. Giuseppe Ferrara, manager del lido, nel podcast che segue racconta di questo premio e descrive la struttura dando qualche anticipazione sulla prossima stagione estiva. Il rinomato lido jonico si estende su sedicimila metri quadrati, offre ampie aree verdi, un lounge bar con champagneria, una spiaggia attrezzata con ombrelloni hawaiani e lettini ergonomici, un’esclusiva area vip con lettoni matrimoniali in ecopelle oltre alla piscina vista mare e un rooftop restaurant, che offre ai visitatori di fare un’esperienza culinaria.”

Per saperne di più ascolta il podcast: