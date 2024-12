Il Liceo T. Stigliani di Matera alla rappresentazione “Nessuno escluso” della compagnia Ideazione Teatro

“Nessuno escluso” è il nome dello spettacolo teatrale messo in scena dalla compagnia Ideazione Teatro, presso l’Auditorium “Raffaele Gervasio” della città dei Sassi a cui hanno partecipato gli alunni del Liceo T. Stigliani di Matera, accompagnate dai loro docenti. “Obiettivo dell’iniziativa è stato, ci spiega la referente della comunicazione dell’Istituto, Prof.ssa Luciana Liuzzi, è quello di insegnare agli studenti e alle studentesse che il teatro è un’attività formativa importante che educa alla comunicazione e alla socializzazione, per comprendere e migliorare la gestione delle emozioni, imparando a riconoscerle in sé e negli altri, sviluppando doti di empatia, come potente strumento per promuovere l’inclusività e il rispetto dell’altro”.

Tema dello spettacolo, la diversità culturale, sociale, religiosa, di genere, economica e la disabilità, come terreno di confronto per crescere ed evolvere individualmente e collettivamente. I protagonisti, personaggi ironici, sensibili e travolgenti, sono tutti ragazzi portatori di una “specialità” che arricchisce l’anima del gruppo.

Gli studenti e le studentesse, come spettatori, hanno potuto riflettere sull’importanza di una società inclusiva, senza pregiudizi e sul rispetto dell’altro, nelle sue particolarità e diversità e hanno dialogato con il protagonista Danilo Auteri, rivolgendo domande in un clima divertente, partecipando attivamente e dimostrando sensibilità su un tema importante come la Diversità.

La diversità non esiste, siamo tutti speciali. È questo il messaggio finale che l’attore ha voluto trasmettere agli studenti e alle studentesse, complimentandosi per l’attenzione e l’educazione dimostrata.

