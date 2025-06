Il Liceo Scientifico “Dante Alighieri” di Matera presenta il Musical “Momenti di Felicità”

Lo spettacolo “Momenti di Felicità”, liberamente ispirato al celebre musical “Cats” di Andrew Lloyd Webber, realizzato nell’ambito del Laboratorio teatrale del Liceo Scientifico “Dante Alighieri” ha concluso di fatto anche l’anno scolastico 2024/2025.

La commedia musicale andata in scena lunedì 9 giugno alle ore 19.30 presso l’Auditorium R. Gervasio di Matera, è stata realizzata nell’ambito del Progetto PON, avviato lo scorso dicembre, che ha coinvolto oltre 100 studenti del liceo materano in qualità di interpreti, ballerini, scenografi, musicisti e coristi. La storia, ambientata tra le suggestive strade di Matera, racconta della tribù dei gatti Jellicle che si riunisce al chiaro di luna per la festa durante la quale il vecchio Deuteronomio sceglierà chi meriterà di rinascere a nuova vita.

“Attraverso il linguaggio simbolico della commedia musicale, affrontiamo tematiche profondamente attuali come l’abbandono, il desiderio di appartenenza e la redenzione”, spiega la prof.ssa Elisabetta Capodilupo, regista dello spettacolo. “La storia di Grizabella e il suo percorso verso il perdono e l’accettazione parlano al pubblico di ogni età”.

L’iniziativa è stata coordinata dalla Dirigente prof.ssa Marialuisa Sabino e ha visto il coinvolgimento di un team di docenti esperti: la prof.ssa Mita De Leonardis per la direzione musicale, la prof.ssa Loredana Surdo per le coreografie e la prof.ssa Isabella Cavuoti per scenografie e grafica. un ringraziamento sentito va aii tutor, i docenti Marilena D’Ercole, Costanza Notarangelo, Annarita Pecora e Cosimo Damiano Volini, che hanno coadiuvato il lavoro degli esperti, sostenendo con dedizione, disponibilità e sensibilità il percorso creativo.

Un ringraziamento speciale va all’Accademia Pascal per il supporto tecnico nel trucco e acconciature, ai genitori, ai privati cittadini e alle aziende locali che hanno sostenuto il progetto, dimostrando come la comunità materana creda nella forza dell’arte e della cultura.

Lo spettacolo rappresenta il culmine di un percorso didattico innovativo che ha saputo coniugare creatività, tecnica e passione, ma soprattutto inclusione, offrendo agli studenti un’esperienza formativa unica sotto il cielo di Matera.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.