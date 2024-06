Il Liceo classico Duni di Matera, ricomincerà da 8 aule…per le altre bisognerà attendere.

Correva il 2019 quando, a causa delle insicure condizioni della sede di Viale delle Nazioni Unite, il liceo classico Emanuele Duni di Matera fu costretto a trasmigrare in aule di fortuna, dove tutt’ora si continua a svolgere l’attività didattica. Ora un pezzo dell’edificio (corpo A -Otto aule per la didattica, tre per uffici amministrativi, un locale biblioteca e un laboratorio informatico.) è stato riconsegnato con una cerimonia che si è svolta questa mattina dal Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, presenti anche il consigliere regionale del PD Roberto Cifarelli, il vice presidente e consigliere comunale della città, Emanuele Pilato, la dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Rosaria Cancelliere, la dirigente scolastica Patrizia Di Franco, la presidente dalla Consulta Provinciale Studentesca, Sanya Bonelli, e le autorità civili e militari cittadine. “Sul corpo A -si legge in una nota- sono stati effettuati lavori di manutenzione straordinaria, appaltati dalla Provincia di Matera, finalizzati a garantire l’agibilità e il diritto allo studio a seguito di un adeguamento strutturale per un importo di un milione 250mila euro finanziati dal DM Istruzione 13/21. Nel dettaglio, sono stati effettuati lavori di rinforzo alla struttura portante e ai solai, è stata migliorata la classe energetica dell’edificio con isolamenti delle coperture, tompagnature esterne, installati nuovi infissi esterni, rifatto gli impianti termico e del condizionamento, così come l’impianto elettrico.”

“Si tratta di un traguardo rilevante per la Provincia di Matera – ha dichiarato Marrese – attesa la complessità dell’intervento e la valenza storica del Duni. Anche in questo caso, in sinergia con l’Ufficio Tecnico della Provincia, che ringrazio, c’è stato un lavoro di squadra e la mia personale attenzione, oltre che una continua interlocuzione con la scuola. Da settembre, quindi, studenti, docenti e personale amministrativo potranno fare ritorno nel corpo A in attesa che si completi anche il corpo B: siamo riusciti a trovare le risorse per intervenire anche su questa parte e tra poche settimane inizieranno i lavori. L’obiettivo per cui stiamo lavorando è restituire tutta la scuola a studenti e docenti, comprese le palestre. Grazie al vicepresidente, Emanuele Pilato, al consigliere territoriale Carmine Alba e alla dirigente scolastica per la proficua collaborazione”.

Il consigliere regionale Cifarelli ha ricordato che “questo Liceo è straordinariamente importante per Matera e per la storia e l’identità di questa città, dal momento che vi ha insegnato Giovanni Pascoli. Per questo motivo meritava tutta l’attenzione e l’impegno delle istituzioni per trovare la soluzione ottimale, che la rendesse una scuola degna di una città capitale europea della cultura”.

La dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale Cancelliere ha posto l’attenzione sul fatto che “in questi ultimi anni la scuola materana, non solo della città ma di tutta la provincia, sta riacquistando la propria identità, mettendo a disposizione degli studenti gli spazi di cui hanno bisogno. Questo deve quindi rappresentare un momento di gioia, perché le scuole che presentavano maggiori criticità sotto il profilo edilizio stanno tornando a disposizione della collettività in tanti comuni, grazie all’impegno profuso dal Presidente Marrese”.

Molto soddisfatta anche la dirigente scolastica Di Franco: “Siamo molto contenti di cominciare a tornare a casa, è un ritorno che aspettavamo da tempo. E’ una grande emozione. Le aule sono molto belle, finalmente avremo anche qualche spazio laboratoriale. Non possiamo che ringraziare la Provincia di Matera e il Presidente Marrese per averci restituito parte dell’edificio e continuare a lavorare per ripristinare anche il resto della struttura”.