Il libro Storie di Fornelli Lucani e Le Cene del Mediterraneo presentati a Leuven.

Il libro Storie di Fornelli Lucani e Le Cene del Mediterraneo sono stati presentati a Leuven in un evento che ha unito appassionati della cultura e della gastronomia italiana. Tra i presenti alla manifestazione, si possono riconoscere nella foto, oltre a Federico Valicenti e Dino Nicolia, figure di spicco come il Console Generale Italiano in Belgio, Francesco Varriale, il sindaco di Leuven, Mohamed Ridouani, il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura, Pierre Di Toro, il professore dell’Università Cattolica di Leuven Guy Bosman e Pino Nacci, presidente degli chef italiani in Belgio. E’ stato celebrato lo chef Gianfranco Avantaggiato, Premio EuroMed “Oste Lucano” 2025. Questa manifestazione ha messo in evidenza non solo la tradizione culinaria italiana, ma anche l’importanza della cultura e dei legami tra Italia e Belgio. Le presentazioni hanno offerto un’occasione preziosa per conoscere meglio le storie e le tradizioni del Mezzogiorno al centro del Mediterraneo celebrando al contempo l’incontro fra culture diverse. Un ringraziamento speciale va a tutti i partecipanti e in particolare agli ospiti venuti dall’Italia in rappresentanza del Comune di Bernalda, della Provincia di Matera e dell’associazione Castrum Naumanni. Sono state presentate anche le opere del pittore paesaggista lucano, Filippo De Marinis. Un grande plauso agli organizzatori per aver reso possibile questa importante iniziativa.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.