Il legame speciale tra Giorgio Armani e Fabio Mancini domenica a Le Iene

Il modello internazionale Fabio Mancini di origini pugliesi, volto storico di Giorgio Armani, sarà ospite d’eccezione della trasmissione Le Iene in onda domenica 14 settembre 2025 alle ore 21:15 su Italia1.

Durante la puntata dello storico programma di approfondimento e cultura, Fabio Mancini avrà l’occasione di rendere omaggio al suo maestro e mentore, Giorgio Armani, icona della moda mondiale per ricordare il suo quasi ventennale percorso professionale, espressione della lungimiranza ispiratrice del grande stilista.

Il pubblico potrà scoprire il legame speciale tra Armani e Mancini ed esplorare la visione del maestro elegante e raffinato e l’autenticità dei suoi buoni valori come la semplicità, la professionalità, la dedizione per il lavoro, trasformando così, non solo il mondo della moda, ma anche il modo in cui si percepisce lo stile nella vita quotidiana.

Gli insegnamenti ricevuti sono oggi la base del successo di Fabio Mancini e del suo progetto scolastico sociale Fabio Mancini School Project con cui è in grado di trasmettere agli adolescenti valori concreti per una crescita sana e consapevole.

Fabio Mancini così diventa la reale espressione di una nuova modalità comunicativa e, soprattutto, un nuovo modello a cui ispirarsi.