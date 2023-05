Il lavoro è un diritto. E’ questo il 1 maggio!

Il mondo è cambiato…con la precarietà, flessibilità che in Italia continuano a essere una costante, con gli anglicismi del job acts, dei voucher, dei buoni lavoro per dirla in lingua italiana che soddisfano le esigenze di imprese e imprenditori, dall’agricoltura al turismo, ma non quelli dei giovani costretti a vivere alla giornata senza la prospettiva di poter essere autonomi, farsi una famiglia. E i provvedimenti del governo Meloni, giusto il 1 maggio, confermano questa scelta poco lungimirante. E poi dicono che i giovani emigrano, che c’è il calo demografico. Fa bene il “compagno” Francesco Calculli a chiedersi ” Festa del lavoro: ma quale?” che non può ignorare diritti e dignità del lavoro. La Costituzione è lì a ricordarlo. Ma c’è chi, a vari livelli, continua a ignorare il dovere di applicarla e di farla rispettare. Che la festa del 1 maggio riparta da qui, ricordando le lotte del passato, come la strage di ”Portella della Ginestra” e la sofferenza, con ironia di quanti sono a lutto per un lavoro certo, dignitoso, seppellito nel cimitero dell’ipocrisia.



1 MAGGIO, LA FESTA DEL LAVORO: MA QUALE? Oggi, 1 maggio, come da tradizione è la Festa del lavoro ma c’è da chiedersi se questa festa, questa ricorrenza, abbia ancora il senso originario che gli era stato dato all’inizio della sua vita. Perché un dato incontrovertibile è questo: il lavoro, inteso come lo intendevano i lavoratori di 10, 20, 30 anni fa e oltre, non esiste più. Ogni anno si apre lo stesso dibattito, sulla validità di replicare questo rituale fatto di stanche manifestazioni, di parole, promesse, valori, speranze. Beninteso, nessuno vuole sminuire quello che rappresenta la Festa dei lavoro e l’1 maggio, anzi. Ben venga che ci sia una celebrazione di chi lavora, vale a dire tutti noi. Nessuno escluso. Tuttavia quello che una volta era inteso come un diritto, il lavoro appunto, oggi fatica ad essere riconosciuto come tale. Insomma, ha davvero senso continuare a festeggiare questo primo maggio che, ormai, sembra abbia ben poco da dire o rappresentare? FRANCESCO CALCULLI