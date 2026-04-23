Il Gruppo Teatro Mimì Bellocchio chiude la stagione con una commedia che fa ridere e pensare

Domenica 26 aprile, Teatro Festival Ferrandina – a Mimì chiude la sua stagione con un appuntamento intenso e profondamente umano. Il Gruppo Teatro Mimì Bellocchio porta in scena Figghie, Fegghiastre e…, testo di Rocco Chinnici reinterpretato da Franco Montefinese e diretto con sensibilità e ritmo da Rossella Carrescia.

Al centro della commedia, una verità che attraversa il tempo: dove manca la giustizia sociale, proliferano i mali più profondi. Con un linguaggio diretto, popolare e autentico, lo spettacolo mette in luce quanto spesso si sia pronti a giudicare o approfittare delle disgrazie altrui, finché la vita non ci ricorda che la ruota gira per tutti.

Il messaggio è un invito a riscoprire ciò che conta davvero: la solidarietà, l’onestà, la capacità di volersi bene “finché la vita ci sostiene”. Perché la vera ricchezza non sta nei sogni di grandezza, ma nella gioia semplice e pulita di vivere.

Lo spettacolo andrà in scena domenica 26 aprile con ingresso alle 20.30 e sipario alle 21.00. Il costo del biglietto è di 8 euro per la platea e di 6 per la galleria, per i ragazzi sino a 16 anni platea 6, galleria 4.

I biglietti sono disponibili online al seguente link: https://www.postoriservato.it/figghie-figghiastre-e-figghie-di_spm_28145.html e al botteghino del CineTeatro Bellocchio il giorno dello spettacolo dalle 10 alle 13 e dalle 17.30 alle 20.30.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.