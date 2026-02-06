Il gruppo “Insieme per la Provincia di Matera” a Mancini: riscrivere le linee programmatiche con i Sindaci.

I consiglieri del gruppo “Insieme per la Provincia di Matera”, Carlo Ruben Stigliano, Alberto Marzano e Antonella Bilotta, con una nota informano di aver “scritto al presidente della Provincia, Francesco Mancini, per chiedere un cambio di passo nella definizione delle Linee programmatiche dell’ente. La richiesta arriva dopo la recente assise provinciale, durante la quale i consiglieri hanno sollecitato il ritiro del documento dall’ordine del giorno. Secondo il gruppo, le Linee programmatiche rappresentano un passaggio fondamentale per il futuro della Provincia, e proprio per questo non possono essere approvate senza un confronto preventivo con tutti i territori. Da qui la proposta di discuterle prima in Conferenza dei sindaci, insieme ai consiglieri provinciali, così da raccogliere istanze, proposte e priorità delle comunità locali. Solo attraverso un coinvolgimento reale dei territori è possibile garantire una governance partecipata, una maggiore coesione istituzionale e un’azione amministrativa più efficace.” In attesa della convocazione della Conferenza dei sindaci, i tre consiglieri chiedono di “convocare un consiglio provinciale nel municipio di Cirigliano, il più piccolo dei 31 Comuni della provincia di Matera. Una scelta che avrebbe l’obiettivo di accendere i riflettori sulle aree interne, troppo spesso marginalizzate nel dibattito istituzionale, e di riportare al centro dell’agenda politica provinciale i temi dello spopolamento, dei servizi essenziali e dello sviluppo locale. Il gruppo Insieme per la Provincia di Matera si dice disponibile a un confronto costruttivo e confida in un positivo accoglimento delle richieste, ribadendo la necessità di una Provincia che ascolti tutti i suoi territori, nessuno escluso.”

