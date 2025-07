Il Gruppo FAI Giovani della Costa Jonica a Palazzo Margherita con Francis Ford Coppola

“Emozionati e consapevoli del privilegio e del momento che stavamo vivendo, in punta di piedi e nel silenzio assorto di chi si predispone all’ascolto, abbiamo varcato il portone di ingresso del Palazzo Margherita- Lo racconta così, Rosalba Demetrio, Presidente Regionale FAI Basilicata, lo straordinario incontro con il Maestro del cinema Francis Ford Coppola, a Bernalda.

Uno dei più grandi registi del nostro tempo, Francis Ford Coppola, ci ha accolti nell’ampio cortile interno sapientemente protetto dal sole. Sullo sfondo le piante mediterranee dell’ottocentesco giardino. Un incontro che è stato un incanto. Niente retorica, frasi rituali. Poche note introduttive per raccontare il FAI Giovani. Parole chiave: passione ed energia. Si va al cuore delle cose.

Francis Ford Coppola dialoga con noi, e la cosa bella è che lo fa ricercando lo sguardo dei più giovani, che hanno un ruolo fondamentale nel mondo di oggi e di domani – “Stand up for your rights” – Difendete i vostri diritti e “Take over the World!” – Conquistate il mondo! Obiettivi importanti, irrinunciabili per chi sceglie di vivere da protagonista, insieme con gli altri, per costruire un mondo migliore, facendo la propria parte. E allora quali prospettive, quale il programma del FAI Giovani della Costa Jonica?

La competenza dei nostri ragazzi è sorprendente. Con naturalezza dialogano nella stessa lingua, un Inglese perfetto, che chi interviene usa fluentemente. Li osservo, li ascolto, sono fiera di loro, dell’impegno che stanno assumendo, senza enfasi, con la semplice concretezza del fare.

“Le radici hanno un valore che va oltre la mera appartenenza” – dice il grande regista – e racconta l’esperienza del ritorno, la memoria familiare, parte di una identità ritrovata nel luogo delle origini, che è anche il luogo in cui ritornare. Bernalda nel cuore. Francis Ford Coppola è stato il primo della famiglia a volare dagli United States sulla costa jonica della Basilicata, per costruire un sogno, restaurando e restituendo alla fruizione Palazzo Margherita.

Sono stata felice del pomeriggio trascorso e della conversazione gentilmente concessa. Un velo di malinconia nei miei occhi per l’assenza di Francesco de Sanctis, nel ricordo dell’ultima volta insieme a Palazzo Margherita.

Grazie a Rossella De Filippo, Direttrice di Palazzo Margherita, e a Franca Digiorgio, Capo Delegazione FAI della Costa Jonica, per aver condiviso la cura organizzativa dell’incontro. I migliori auguri ad Asia Dragone, Capo Gruppo FAI Giovani della Costa Jonica”.

Di seguito alcuni interventi:

Dichiarazione di Rosalba Demetrio, Presidente Regionale FAI Basilicata:

“Sabato pomeriggio abbiamo condiviso un nuovo importante momento per la crescita della nostra Fondazione in Basilicata. Il dialogo con le nuove generazioni è uno tra gli obiettivi prioritari del FAI, la cui missione educativa si realizza non solo promuovendo la conoscenza del nostro patrimonio culturale globale, la cura e la valorizzazione, ma anche individuando i tesori inaccessibili o meno noti che la Basilicata custodisce e coinvolgendo quanti, come protagonisti o fruitori delle nostre narrazioni, sono guidati alla ricerca di storia e natura, memoria e identità. Così il racconto del nostro paesaggio prende forma attraverso straordinarie aperture di luoghi presentati da Giovani Volontari, che condividono esperienze con il pubblico, generando un processo di crescita comune. Questo “fa” il FAI. È questo un aspetto centrale della sua missione educativa.

Il nuovo Gruppo FAI Giovani della Costa Jonica coinvolgerà giovani tra i 18 e i 35 anni che condivideranno tempo, formazione, competenze, interessi e professionalità, promuovendo eventi e progetti su temi culturali e ambientali, sensibilizzando e attivando altri giovani, per continuare a creare una rete territoriale virtuosa, che gradualmente abbraccerà l’intera Basilicata.

Centrale continuerà a essere il mio impegno come Presidente per raggiungere questo obiettivo, che richiederà una importante azione di facilitazione, motivazione e coordinamento sul piano regionale.

Sono certa che con la guida della Capo Gruppo Asia Dragone, a cui vanno i nostri migliori auguri, e le strategie condivise con la Capo Delegazione Franca Digiorgio, questo nuovo presidio efficacemente contribuirà a realizzare la missione del FAI”.

Dichiarazione di Franca Digiorgio, Capo Delegazione FAI della Costa Jonica:

“Sabato 12 luglio è stato un giorno importante per la nostra Delegazione FAI della Costa Jonica, perché abbiamo dato avvio al più stimolante tra i progetti del FAI con il lancio del Gruppo FAI Giovani della Costa Jonica. Abbiamo vissuto insieme ai 20 giovani presenti una doppia emozione, perché questi ragazzi hanno avuto il grande onore di avere un “padrino” d’eccezione (e chi meglio di lui che di “Padrino” se ne intende!!!). Hanno potuto godere della straordinaria opportunità di confrontarsi con il Maestro Francis Ford Coppola, raccogliere le sue riflessioni, cogliere la sua passione e l’amore per la nostra terra di Basilicata. Ciò offrirà loro certamente un forte valore motivazionale, ma potrà essere soprattutto una importante fonte d’ispirazione. Abbiamo condiviso di intitolare questo significativo evento “Visioni Mediterranee”, perché il Mediterraneo può offrirci ancora oggi le risposte alla ricerca di identità, di memoria e di futuro. Da sempre è stato un crocevia di genti e culture diverse, un modello in cui le diversità confluite ne hanno determinato la ricchezza storico-culturale, riflessioni che abbiamo ritenuto di avviare in vista delle celebrazioni di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, che avranno inizio il 20 marzo 2026.”

Dichiarazione di Asia Dragone, Capo Gruppo FAI Giovani della Costa Jonica:

“La mia esperienza con il FAI inizia circa 7 anni fa, quando ho avuto l’opportunità di partecipare a progetti di alternanza scuola-lavoro. Queste attività mi hanno permesso di approfondire la mia conoscenza del territorio e di rafforzare il mio legame con esso. Sono convinta che la conoscenza sia la chiave per valorizzare e promuovere il nostro patrimonio culturale.

Essere qui oggi, a guidare la nascita del Gruppo FAI Giovani della Costa Jonica, è per me un onore e una grande responsabilità che porto con orgoglio e con molta emozione. Il mio obiettivo sarà quello di accendere nuovi occhi sul nostro territorio, di riscoprirlo, raccontarlo, renderlo amato. Credo che amare significhi anche proteggere, custodire, valorizzare. E il FAI fa proprio questo. La nostra missione sarà quella di promuovere la cultura, la bellezza e il paesaggio del nostro territorio, per renderlo conosciuto e amato da tutti.

Sono entusiasta di poter contribuire alla valorizzazione e promozione del mio territorio attraverso il mio lavoro e la mia passione per la fotografia. Sono convinta che la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale siano fondamentali per lo sviluppo e la crescita di una comunità”.

Breve nota biografica di Asia Dragone

Sono Asia Dragone, ho 22 anni e sono laureata in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Siena, con una profonda passione per la fotografia. Sono diplomata in Turismo, il che mi ha permesso di guardare il mio territorio con uno sguardo turistico e improntato alla valorizzazione. Da sempre sono appassionata del mio territorio, la Basilicata, e ho avuto la fortuna di lavorare a progetti di valorizzazione al fianco dell’insegnante migliore che abbia mai potuto avere: mia madre. Per me, crescere significa conoscere, significa amare. Viviamo in una regione che ha bisogno di questi pilastri e insieme, grazie al FAI, possiamo farlo. Come fotografa, cerco naturalmente la bellezza e il nostro territorio ne possiede tanta.