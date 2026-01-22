Il grazie di Katia, vittima di maltrattamenti, all’ Arma

Una lettera scritta a mano quella di Katia che ha voluto ringraziare i militari di una stazione della provincia di Matera per averne compreso il dramma famigliare e aiutata, nei momenti difficili, e non è facile denunciare violenze e maltrattamenti, che l’hanno aiutata a uscire da un incubo. E le stazioni dei Carabinieri sono quell’antenna discreta che sa ascoltare, valutare, consigliare una donna, una famiglia alle prese con situazioni particolari, per avviare un percorso di serenità e dignità. E’ il grazie a padri e madri di famiglia in divisa, a giovani carabinieri, che conosco lo spirito di sacrificio e le difficoltà quotidiane per aiutare persone come Katia. E la sua lettera ne è una conferma. Poche righe vergate a mano di stimolo ad altre donne a chiedere aiuto ai carabinieri, in maniera discreta e con una capacità di ascolto pronta ad aiutare, sorretti anche dalla fede. Quel ‘’ Comandante,Dio vi benedica’’ è la sintesi di quella fedeltà allo Stato e alle comunità che è nel motto dell’Arma.



Durante uno dei periodi più difficili della propria vita, come lo definisce lei stessa, una donna residente in provincia di Matera scrive ai Carabinieri della locale Stazione, per ringraziarli dell’encomiabile lavoro svolto.

Comincia così una lettera, scritta a mano e recapitata durante le festività natalizie a una Stazione Carabinieri, con la quale l’autrice, vittima di atti persecutori, che poche settimane prima aveva trovato il coraggio di denunciare, ringrazia i militari dell’Arma per averla fatta sentire al sicuro e umanamente protetta.

La donna, con parole semplici ma profonde, riconosce e loda umanità, empatia, capacità di ascolto e premura dei militari, doti che ha avvertito sia quando si è recata più volte da loro per raccontare, tra mille difficoltà, la sua storia di violenze, sia quando – a seguito di attivazione dei dispositivi antistalking – sono stati gli stessi carabinieri a contattarla più volte, per controllare che stesse bene e non corresse pericoli.

I sorrisi strappati tra le lacrime e i nervi scoperti, la lucidità ritrovata grazie all’ascolto aperto e privo di pregiudizi, un rapporto umano che va oltre la mera burocratica formalità di atti e dichiarazioni, hanno portato la donna a vedere, in ogni pattuglia dei Carabinieri, persone che svolgono il proprio dovere con grande umanità.

Storie come questa, che racconta di coraggio, sostegno, professionalità e riconoscenza, prossimità e cuore, racchiudono il senso più profondo della missione dell’Arma: essere vicina e supportare, con competenza mai priva di umanità, perché chi ha bisogno sappia di poter trovare – anche nel più piccolo presidio dell’Arma – un orecchio discreto ed attento, e un sistema di protezione vigile che sa prendersi cura delle vittime di reato.