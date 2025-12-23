Il “Grazie” del prefetto Favilli a forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco

a lasciato senz’altro un ottimo ricordo il prefetto Cristina Favilli nella comunità della provincia di Matera e tra quanti hanno collaborato con lei,e non solo nei tavoli tecnici, ma anche sul territorio per affrontare problemi di emergenza, alcuni luttuosi come la morte dei due vigli del fuoco nel luglio 2024 a Nova Siri nello spegnimento di un incendio. Altri felici e citiamo su tutti gli incontri con i ragazzi delle scuole sui temi della legalità, della Costituzione. Un ruolo istituzionale svolto con esperienza e semplicità. Qualità, con altre, apprezzate anche dalle forze dell’ordine e dai vigili del fuoco e confermate nei saluti di commiato. Buon lavoro Prefetto Favilli nella nuova sede di Lucca.



IL PREFETTO CRISTINA FAVILLI LASCIA LA PROVINCIA DI MATERA.

IL SALUTO ALLE FORZE DELL’ORDINE E AI VIGILI DEL FUOCO

COMUNICATO STAMPA

Nella mattinata odierna, 23 dicembre 2025, il Prefetto Cristina Favilli, nell’accingersi a lasciare la Prefettura di Matera ed assumere le funzioni di Prefetto di Lucca dal prossimo 7 gennaio 2026, ha fatto visita alla Questura, al Comando provinciale dei Carabinieri, al Comando provinciale della Guardia di Finanza nonché al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

“Questa mia visita” ha evidenziato il Prefetto, “ha la finalità di ringraziare tutti voi per il vostro impegno e la vostra professionalità indispensabili per garantire la sicurezza di questa comunità”

Il Prefetto ha rivolto un particolare, affettuoso, saluto a tutto il personale, in servizio ed in quiescenza, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, donne e uomini che, ogni giorno, con dedizione e silenzioso impegno, lavorano per il bene della comunità. Nel contempo, ha rivolto parole di apprezzamento e di stima per i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco, evidenziando la grande professionalità e la preziosa collaborazione prestata durante i due anni di permanenza a Matera.

“Siete stati per me” ha voluto rimarcare il Prefetto, “interlocutori qualificatissimi, leali ed attenti oltre che punti di riferimento insostituibili”.

Il Prefetto ha infine sottolineato l’importanza del lavoro “di squadra”, basato sulla leale collaborazione, e nel rispetto dei ruoli e delle rispettive prerogative, in grado di portare i migliori risultati.

