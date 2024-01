Il “granello di senape” dell’IC Pascoli” per la mensa Don Tonino Bello

Si è svolto oggi l’incontro di una folta delegazione dell’Istituto comprensivo G.Pascoli di Matera con don Angelo Tataranni, per la consegna del ricavanto della vendita dei manufatti venduti nei mercatini allestiti a dicembre scorso, in piazza Vittorio Veneto. A seguire la nota diffusa dalla scuola.

Il granello di senape

“Ventiquattro ragazzi per regalare un po’ d’amore. Per riflettere sulla bellezza del donare a chi non ha.

Una corposa rappresentanza della nostra scuola – un alunno per ogni classe, qualche insegnante e il DS Michele Ventrelli -, in visita presso la mensa don Tonino Bello, ha consegnato a don Angelo Tataranni un simbolico assegno da destinare alla sua mensa per i bisognosi.

È stato un momento emozionante, perché la sensibilità e le parole di don Angelo hanno commosso tutti i presenti.

“Aiutare chi ha bisogno ci avvicina a Dio – ha detto – ma soprattutto ci fa aprire il cuore agli altri. Sono tante le sacche di povertà nella nostra città, ma spesso vissute nella riservatezza, nel silenzio. La vostra generosità è maggiormente preziosa proprio per questo e mi tocca l’anima”.

Ha poi ricordato la parabola del seme di senape, il più piccolo tra tutti i semi, che se piantato diventa una pianta con rami tanto grandi che vi si posano gli uccelli.

È la bellezza della solidarietà, quel valore così importante che fa sì che tanti volontari si affianchino a don Angelo nella sua missione quotidiana di dare un pasto caldo a chi non ha nulla.

Quel valore in cui alla Pascoli abbiamo creduto da subito, volendo offrire il nostro contributo. Abbiamo potuto farlo grazie all’impegno dei nostri alunni che, con la guida degli insegnanti, hanno realizzato dei manufatti natalizi molto belli, che poi hanno venduto nei mercatini allestiti per diversi giorni, a dicembre, in piazza Vittorio Veneto.

Per questo vogliamo ringraziarli: perché, pur molto giovani, si sono dedicati a questo impegno con grande senso di responsabilità, senza mai lamentarsi del freddo e della stanchezza.

Grazie ai diversi docenti: a chi li ha seguiti durante la preparazione degli oggetti da vendere e a chi li ha accompagnati nei mercatini.

E grazie alle famiglie, ai cittadini e ai tanti turisti che, generosamente, hanno contribuito alla nostra beneficenza acquistando i vari manufatti: decori per l’albero di Natale, ghirlande, portaoggetti e molto altro.

Appuntamento al prossimo anno.”