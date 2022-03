Sono passati cinque mesi dalla sua scomparsa,https://giornalemio.it/cultura/sul-pentagramma-del-sapere-leredita-del-maestro-pietro-andrisani/ , e in questo tempo abbiamo avuto conferma che in tanti non ne hanno dimenticato umiltà, preparazione,passione per la cultura, la musica in generale, e la voglia di conoscenza che lo ha portato negli anni a lavorare per essere una delle colonne del Grande Oriente d’Italia. Il ‘maestro’ Pietro Andrisani è stato un po’ tutto questo, un archivio della memoria sempre pronto a tirar fuori dal suo inesauribile scaffale episodi, personaggi,date, note, segni, che hanno fatto la storia e la vita di territori contigui, come quelli del Mezzogiorno, o dell’Europa. E Bari, per tanti motivi, era stata per Pietro Andrisani, l’altra capitale del Mezzogiorno con Napoli (dove ha vissuto tanto tempo) facendo la spola tra Montescaglioso e Matera, che ha amato e valorizzato. Non potevano, pertanto, che ricordarlo (dopo il breve cenno fatto dal Gran Maestro Stefano Bisi a Matera il 12 marzo scorso durante la presentazione del libro ‘Il biennio nero 1992-1993) il prossimo 25 marzo nel capoluogo pugliese. Avverrà alla presenza dei famigliari, con una commemorazione promossa dal Grande Oriente d’Italia (Palazzo Giustiniani) e dalla R.L ” Quinto Orazio Flacco orgoglio ”europeo” n.1500 di Matera, durante un momento della ”tornata rituale ordinaria” ,presso la locale Casa Massonica. Sentiremo ancora parlare del ‘maestro’ Pietro Andrisani nel solco di una eredità culturale e umana, senza tempo. Proprio come la sua vita, il suo esempio, la sua memoria.