Tanta apprensione nel vedere in tv, sui social, sui giornali la tragedia che si sta consumando in Ucraina, a seguito dell’invasione di truppe russe, che stanno mettendo al ferro e al fuoco – come si diceva un tempo- città, villaggi e ospedali. E questo ha alimentato la fuga dei profughi, sopratutto donne e bambini , anziani che chiedono aiuto e serenità. E una risposta, bella ed esemplare è venuta da Matera, città della pace, che già si era messa in moto per decidere il da farsi con raccolta viveri, indumenti e, sopratutto, per mettere in salvo quanti stanno vivendo le sofferenze della guerra. E cosi sono arrivati a Matera, nel pomeriggio del 10 marzo, dopo un viaggio durato due giorni, 15 profughi ucraini (sette bambini, un uomo e sette donne) provenienti da Suaciva (Romania). Stanno bene, stanchezza a parte, ma al sicuro finalmente. Hanno trovato sistemazione temporanea, presso l’Hotel San Domenico. Tanti grazie, i primi sorrisi e un po’ di pace. Merito di persone come Franco Rubino, presidente dell’Associazione Accoglienza Senza Confini, che ha all’attivo la lunga esperienza di accoglienza dei bambini scampati al disastro della centrale nucleare di Chernobyl (Ucraina).



Franco,infatti, ha promosso l’iniziativa insieme a Open solidarietà Matera, e Gruppo Pubblica emergenza ( Gpe) che fanno parte del Nucleo volontariato aiuti Ucraina. Missione che non sarebbe stata possibile senza l’inesauribile serbatoio di solidarietà delle autolinee Petruzzi, della proprietà, che ha messo a disposizione gratis autisti e il mezzo partito da Matera venerdì scorso. Un percorso di centinaia di chilometri verso la libertà per i profughi, provenienti o da Odessa e da piccoli centri intorno a Kiev. E dietro l’autobus anche l’auto di una famiglia ucraina che, chissà, tornerà utile per muoversi e per tornare in Patria, quando sarà possibile. L’autobus, comunque, ha fatto tappa a Civitanova Marche dove hanno chiesto di essere lasciati altri quattro ucraini. Buona fortuna anche a loro, che non dimenticheranno il cuore di Matera che batte all’unisono quando si tratta di aiutare, costruire ponti di solidarietà . Rubino ha ringraziato in proposito l’arcivescovo di Matera mons Giuseppe Antonio Caiazzo, la referente della Caritas diocesana Anna Maria Cammisa, la proprietà e il personale delle autolinee Petruzzi e l’Hotel San Domenico, per il sostegno dato all’iniziativa, destinata a continuare. L’emergenza Ucraina non è finita,infatti, fintanto che il senso di responsabilità non prevarrà. Rubino e gli altri pronti a gettare il cuore oltre confine…Per gli ospiti, salutati all’arrivo dal sindaco Domenico Bennardi, finalmente la serenità tanto agognata. Avranno quanto loro necessità e una sistemazione adeguata.