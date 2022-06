Il grande cuore di Altamura per i migranti

Sono una risorsa e il BelPaese, alla prese con un calo demografico progressivo, spesso non si va oltre l’assistenza immediata o l’impiego precario, nel sommerso, che non consente di avviare percorsi di inclusione. A cominciare dall’istruzione, che consentirebbe di portare valore aggiunto all’economia locale. Ad Altamura ( Bari), la ”leonessa di Puglia”, il prossimo 23 giugno, alle 19.00, presso il Il Teatro Mercadante si metteranno a fuoco i diversi aspetti di un problema e, allo stesso tempo, di una opportunità con l’iniziativa ” L’emigrante Itinerante. La storia di chi fugge per ritrovarsi”. Un contributo a più voci e di diverse sensibilità che puntano al sodo, coinvolgendo istituzioni, imprese, volontariato. Sarà attivata anche una raccolta fondi per studenti emigrati che si mantengono lavorando. Basta un bonifico da 100 euro per contribuire a sostenerli negli studi utilizzando l’IBAN IT63 D053 8541 3300 0000 8728 433 Per l’occasione sarà possibile ”acquistare” uno dei 12 palchi centrali del ”Mercadante” per contribuire, con 300 euro, a finanziare borse di studio. Ma per saperne di più, come riporta la locandina, si puo’ contattare il 379/2431517 o l’indirizzo di posta elettronica assspromozionesociale@gmail.com. E allora passate parola. La ”Murgia” è grande: da Altamura a Matera, da Gravina a Laterza a Santeramo in colle , fuori regione e anche all’estero. La solidarietà non deve avere confini.