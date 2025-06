Il grande cuore di ”Accoglienza senza confini” per i bimbi della Moldova

Li hanno accolti a braccia aperte, con il sorriso e la disponibilità di sempre, per far trascorre loro una vacanza spensierata come hanno diritto a fare tutti i bambini, soprattutto quelli che per condizioni di precarietà sociale e famigliare o a causa di conflitti, non possono farlo. E così uomini e donne dell’Associazione ”Accoglienza senza confini” di Matera per il secondo anno consecutivo, e dopo una sospensione che durava dal 2020, hanno ospitato un piccolo nucleo di bambine provenienti da famiglie ”vulnerabili” di alcuni villaggi della Moldova. Franco Rubino, presidente dell’Associazione ‘Accoglienza senza confini” onlus di Matera, è persona che lavora in silenzio, insieme ad altri associati, e per loro parlano i fatti. I bambini, giunti nella Città dei Sassi il 17 giugno scorso, sono ospitati sia presso il Centro gestito dal sodalizio che in famiglie. Fino al 12 luglio il progetto ‘ristoro’ (perché di questo si tratta) i bimbi si stanno divertendo praticando sport, visitando la città, facendo escursioni e avranno modo di conoscere le nostre tradizioni (compresa la festa del 2 luglio) e la nostra cucina. Sui loro volti e negli occhi la luce della felicità e della spensieratezza, come accaduto in passato per altri coetanei- finchè è stato possibile- per i bimbi bielorussi di Chernobyl. Matera ha aiutato a trovare il sorriso a tanti piccoli e creato un rapporto speciale con le famiglie materane, con un ponte di pace che continua a essere attraversato da tante persone di buone volontà. L’associazione ”Accoglienza senza confini” ha contribuito, insieme ad altre associazioni della rete di volontariato A.V.I.B, a far curare tre bambini stranieri ricoverati all’ospedale Gaslini di Genova. E’ il grande cuore dell’accoglienza senza confini…che a Matera riluce di solidarietà e le foto di Giuseppe Petragallo lo confermano.