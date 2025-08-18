Il grande cuore dell’Ass.Gian Franco Lupo per la Polfer di Metaponto

Benemeriti, lungimiranti i coniugi Maria Teresa D’Oronzio e Michele Lupo, genitori di Gian Franco ? Fate voi. Contano i fatti e la continuità di un messaggio solidale che si traduce nei fatti, con la donazione di un defibrillatore. Ed è quello che farà mercoledì 20 agosto l’Associazione di volontariato intitolata a Gian Franco Lupo ”Un sorriso alla vita” di Pomarico ( Matera) che regalerà quel prezioso apparecchio salvavita, di soccorso al posto della Polizia ferroviaria di Metaponto. Alla cerimonia interverranno il questore di Matera Emma Ivagnes e il Dirigente del Compartimento della Polizia Ferroviaria Puglia, Basilicata e Molise, dr. Gaetano Froncillo.



IL COMUNICATO DELLA POLIZIA

Mercoledì 20 agosto, alle ore 10.30, presso il Posto di Polizia Ferroviaria di Metaponto sarà consegnato un defibrillatore automatico che l’Associazione Gian Franco Lupo “Un sorriso alla vita” di Pomarico ha deciso di donare alla Polizia di Stato di Matera.

Il defibrillatore potrà tornare utile non solo al personale della Polizia Ferroviaria, ma anche, in caso di emergenza, ai cittadini e ai viaggiatori in genere che transitano per lo scalo ferroviario di Metaponto.

Saranno presente alla cerimonia il Questore di Matera Emma Ivagnes e il Dirigente del Compartimento della Polizia Ferroviaria Puglia, Basilicata e Molise, dr. Gaetano Froncillo.