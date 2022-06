Il ”grande cuore” della Fondazione Egidio Tamburrino per Paolo

Lo avevano detto e sono stati coerenti. La fondazione che porta il nome dell’imprenditore Egidio Tamburrino aprirà alla solidarietà laddove ce ne sarà bisogno. E il caso del giovane Paolo, che ha urgente bisogno di cure, è tra queste. La sua famiglia aveva lanciato un appello, che è stato raccolto da Francesco Tamburrino, impegnato al rione Piccianello nella realizzazione di un progetto che continua l’opera di don Giovanni Mele.

La nota della Fondazione

Fondazione Egidio Tamburrino è al fianco della famiglia D’ERCOLE nella lotta contro la malattia che affligge Paolo, con una donazione di €10.000,00.Lo fa sapere l’avv. Massimiliano Miglio, portavoce della Fondazione e del suo Presidente Francesco Tamburrino:“La Fondazione non è stata creata solo per la realizzazione della Mensa Don Giovanni Mele, ormai giunta al termine dei lavori, ma, altresì, per ogni iniziativa che possa portare sostegno alle persone della comunità materana che hanno bisogno, anche di cure mediche, proprio come Paolo.Pertanto, con l’auspicio di una pronta guarigione, giunga a Paolo e alla sua famiglia il nostro abbraccio”.