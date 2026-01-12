Il Governo ha fretta: fissata la data del referendum per il 22 e 23 marzo. Pronto il ricorso.

Si voterà il 22 e 23 marzo per il Referendum confermativo della riforma sulla giustizia approvata dai due rami del Parlamento senza che abbiano potuto avere la possibilità di cambiare una virgola. Il governo del resto ha fretta. Il tempo gioca a favore del NO. Quindi ha bypassato la problematica collegata alla raccolta di firme in corso e che terminerà il 31 gennaio prossimo è che ha già raggiunto ad ora il numero di 350 mila. Ragione per cui i promotori di quest’ultimo avevano già annunciato di avere pronto il ricorso che verrà sicuramente depositato entro domani.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.